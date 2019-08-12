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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд заочно арестовал сирийцев, обвиняемых в убийстве российского летчика

Текст: Александр Степанов

Два гражданина Сирии заочно арестованы Басманным судом Москвы по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем в ноябре 2015 года. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, были удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна.

Летчик рассказал о мести за погибшего в Сирии пилота Пешкова

Как сообщает РИА Новости, срок двухмесячного ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции или с момента задержания обвиняемых.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Следственный комитет РФ выяснил, кто убил летчика Олега Пешкова

Как писала "Российская газета" с июля прошлого года Басманный суд выдал санкции на заочный арест десяти граждан Сирии - Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Они объявлены в международный розыск.

В ноябре 2015 года Су-24 который пилотировал Олег Пешков был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. По данным российского Генштаба, самолет не пересекал границу Турции. Летчик Су-24 Олег Пешков катапультировался и был расстрелян в воздухе боевиками. Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

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