Суд заочно арестовал сирийцев, обвиняемых в убийстве российского летчика

Два гражданина Сирии заочно арестованы Басманным судом Москвы по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем в ноябре 2015 года. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, были удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна.

Как сообщает РИА Новости, срок двухмесячного ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции или с момента задержания обвиняемых.

Как писала "Российская газета" с июля прошлого года Басманный суд выдал санкции на заочный арест десяти граждан Сирии - Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Они объявлены в международный розыск.

В ноябре 2015 года Су-24 который пилотировал Олег Пешков был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. По данным российского Генштаба, самолет не пересекал границу Турции. Летчик Су-24 Олег Пешков катапультировался и был расстрелян в воздухе боевиками. Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.