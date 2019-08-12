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12.08.2019 19:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать

Текст: Сергей Птичкин
Проходящий сейчас на полигоне гвардейской Таманской дивизии в Алабино танковый биатлон просто переполнен сюрпризами. Установлены мировые рекорды скорости, выявились никак не ожидавшиеся фавориты, были досадные оплошности и даже дисквалификации.
Фото: Марина Пушкарева
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Российский экипаж на Т-72Б3 установил рекорд танковой скорости - 82 км/час. Это поистине экстремальный результат. На гораздо меньших скоростях тяжелые бронированные машины может хорошо занести, могут они и перевернуться. На танковых биатлонах прошлых лет такое случалось. Бывало и гусеницы рвались, и катки отваливались. Однако наши механики-водители - мастера вождения высшего класса. Они смогли разогнать своих стальных коней до максимума и удержать их в узде - никаких заносов не было.

Увы, не все мехводы были столь же подготовленными. Очень неприятный инцидент произошел с танком, управляемым экипажем из Таджикистана.

Главный судья АрМИ - 2019 генерал-майор Александр Перязев назвал выступление команды Таджикистана в полуфинальной эстафете конкурса "Танковый биатлон" самым опасным моментом соревнований. Их танк столкнулся на трассе с танком сборной Уганды и сделал ряд других грубых ошибок.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Тут вина не только механика-водителя, но и командира. Механик имеет узкий сектор обзора прямо по курсу движения. Командир видит гораздо больше. И он должен постоянно корректировать действия механика-водителя, предупреждая о возможных препятствиях и опасностях. Механик не увидел, командир тоже проглядел. В результате серьезное ДТП на танковой трассе, которое главный судья назвал "самым опасным моментом соревнований".

Танк команды Таджикистана двигался с большой скоростью по главной трассе, а танк команды Уганды как раз выходил из штрафного круга. Произошло столкновение, как посчитали судьи, только по вине таджикских танкистов. Этот инцидент усугубило то, что таджикские танкисты зачем-то стали разворачивать башню в сторону зрителей, что недопустимо. Это самое грубое нарушение техники безопасности.

Команду Таджикистана дисквалифицировали и с дальнейших состязаний сняли.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Кстати, в прошлом году команду Уганды дисквалифицировали в самом начале игр именно за разворот башни в сторону зрительских трибун. Танкисты из Африки вывод сделали, в этом году были предельно аккуратны.

Дисквалификация таджикских танкистов обидна потому, что они показывали очень хорошие результаты на всех этапах и стали настоящими фаворитами танкового биатлона.

Вот что по этому поводу сказал генерал-майор Перязев в интервью телеканалу "Звезда":

"Армейские игры связаны с применением боевого оружия, боевых боеприпасов по учебным целям. Команда Таджикистана была фаворитом во втором дивизионе, показала хорошую подготовку, хорошие результаты. Для нас удивительно, что было столько нарушений правил вождения. Не пропустили конкурентов, когда те выходили из штрафного круга. Было столкновение. И самое главное - это опасный доворот башни в сторону зрителей, что недопустимо. Команда была дисквалифицирована всем решением коллегии. Конечно, жаль".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Танковый биатлон
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