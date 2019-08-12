В Туле прошел сточасовой марафон уличных театров

Новости

В Беларуси хотят взять под контроль качество лекарств 13:44
Какие арбузы слаще: с семечками или без 13:35
В Совфеде обратили внимание на участие в митинге 10 августа лиц с двойным гражданством 13:31
В Ленобласти локализовали трехдневный пожар на свалке 13:26
В Новой Москве на школьницу напали с ножом 13:16
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках 13:00
Land Rover Freelander возродится благодаря BMW 13:00
В Сочи объявили в федеральный розыск замначальника угро 12:59
В Подмосковье появились первые тактильные светофоры 12:55
В Волгограде задержали продавцов поддельных химикатов от вредителей 12:50
В Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров 12:49
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму 12:48
Volkswagen Polo Football Edition прикинулся новинкой 12:48
В Воронеже показали "такси будущего" 12:48
В Москве утвердили интерьер станции метро "Лефортово" 12:41
На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим 12:41
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии 12:40
Житель Карелии выиграл квартиру бизнес-класса в Москве 12:38
Названы регионы РФ с самыми толстыми детьми 12:37
В Сибири из Lada Kalina сделали беспилотный катафалк 12:25
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области 12:23
Археологи выяснили, что позволило выжить древним людям на высокогорье 12:21
В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве 12:11
В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке 12:11
Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 12:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Туле прошел сточасовой марафон уличных театров

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле в одиннадцатый раз прошел международный фестиваль "Театральный дворик". В город оружейников приехали около 500 артистов из пяти стран и двух десятков городов России.

"Три дня сплошного праздника" - так оценили туляки фестивальный марафон уличных театров, начавшийся вечером в пятницу и завершившийся около полуночи воскресенья. Более 80 уникальных спектаклей, сотня перфомансов, карнавальные шествия, огненные шоу, концерты, творческие коллаборации… Общая длительность всех представлений - около ста часов.

В этом году фестивальные площадки располагались в Тульском кремле и историческом центре. Начавшись с карнавального шествия, фестиваль не ограничился спектаклями - по улицам ходили и общались с горожанами мимы, люди на ходулях, то тут, то там замирали живые скульптуры.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На Ирбитской ярмарке показали гранд-макет купеческого города

На эти три дня взрослые превратились в детей, а дети с легкостью понимали гостей из Испании, Перу или Италии. Так, малыши и взрослые были в восторге от белорусских "белок", хотя воспринимали спектакль очень по-разному. А "нашествие енотов" просто очаровало всех.

И все это несмотря на периодически моросящий дождик и холодные ночи. К слову, артисты из изнывающей от жары Европы, выезжая в Россию, запаслись теплыми вещами: "Знали, что будет холодно, но никак не ожидали, что настолько. У нас так бывает зимой", - поделился гость из Испании. Впрочем, уже от первых звуков испанских барабанов Brincadeira на погоду просто перестали обращать внимание.

Находкой этого года стала ночная программа на Казанской набережной. Этот театральный марафон, несмотря на холодную ночь, собрал сотни зрителей. Люди, кажется, одновременно затаили дыхание, когда уже на рассвете вдруг раздались крики чаек, послышалось шуршание гальки и шум волн. Балет минского театра танца "Слушая глубину" вызвал восторг.

Культура Театр Шоу Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Россия. Это надо видеть РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума