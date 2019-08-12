В Туле прошел сточасовой марафон уличных театров

В Туле в одиннадцатый раз прошел международный фестиваль "Театральный дворик". В город оружейников приехали около 500 артистов из пяти стран и двух десятков городов России.

"Три дня сплошного праздника" - так оценили туляки фестивальный марафон уличных театров, начавшийся вечером в пятницу и завершившийся около полуночи воскресенья. Более 80 уникальных спектаклей, сотня перфомансов, карнавальные шествия, огненные шоу, концерты, творческие коллаборации… Общая длительность всех представлений - около ста часов.

В этом году фестивальные площадки располагались в Тульском кремле и историческом центре. Начавшись с карнавального шествия, фестиваль не ограничился спектаклями - по улицам ходили и общались с горожанами мимы, люди на ходулях, то тут, то там замирали живые скульптуры.

На эти три дня взрослые превратились в детей, а дети с легкостью понимали гостей из Испании, Перу или Италии. Так, малыши и взрослые были в восторге от белорусских "белок", хотя воспринимали спектакль очень по-разному. А "нашествие енотов" просто очаровало всех.

И все это несмотря на периодически моросящий дождик и холодные ночи. К слову, артисты из изнывающей от жары Европы, выезжая в Россию, запаслись теплыми вещами: "Знали, что будет холодно, но никак не ожидали, что настолько. У нас так бывает зимой", - поделился гость из Испании. Впрочем, уже от первых звуков испанских барабанов Brincadeira на погоду просто перестали обращать внимание.

Находкой этого года стала ночная программа на Казанской набережной. Этот театральный марафон, несмотря на холодную ночь, собрал сотни зрителей. Люди, кажется, одновременно затаили дыхание, когда уже на рассвете вдруг раздались крики чаек, послышалось шуршание гальки и шум волн. Балет минского театра танца "Слушая глубину" вызвал восторг.