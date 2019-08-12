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12.08.2019,  
14:03
Текст:  Анна Скрипка (Курск)

Как в Курске хранят память о погибших на одноименном атомоходе подводниках

В этом городе 12 августа - день особенный. Курск просыпается и спешит к Мемориалу памяти павших. Люди с гвоздиками в руках едут в автобусах от вокзала, стекаются ручейками, в руках траурные гвоздики, яркие астры, розы. "Надо успеть к ребятам на могилы", - слышится в толпе. Ребята - это 12 моряков-подводников, служивших на атомном подводном ракетоносном крейсере "Курск".

Они похоронены здесь, в центре города: дюжина памятников вокруг каменной плиты с высеченными на ней именами, фигурка скорбящего ангела рядом. В день памяти здесь нет случайных прохожих. Каждый, кто пришел сюда с цветами, так или иначе связан с "Курском" и теми, кто отдал на атомоходе свою жизнь. Семьи моряков видно сразу. С букетами в руках стоят рядышком, тихо переговариваются, слезы в глазах. Кажется, что это самые близкие люди на земле.

- Я никогда не говорила, что сын погиб,  - тихо, но твердо произносит мама матроса Дмитрия Старосельцева Валентина Сергеевна. - Они просто ушли, ушли в поход, бессрочный. И вот уже 19 лет служат. И слышат нас, а мы здесь все помним о них. И эта память - она навсегда.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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На могиле Димы она аккуратно поправляет цветы. Теперь бутоны не закрывают лицо. Ладонью проводит по щеке сына на фото, вспоминает, как Дима уходил служить.

- Перед тем, как уйти, познакомился с Алешей Некрасовым, - говорит она. Два курских паренька стали дружить только на службе. Алешина могила теперь рядом. - Ушли, а через восемь месяцев я их обоих и привезла домой.

О трагедии Валентина Старосельцева узнала - как и вся страна - из выпуска новостей. Тут же собралась и отправилась в Видяево: ждала, когда моряков поднимут, опознавала. Сейчас она возглавляет совет памяти АПРК "Курск". Встречается со школьниками, рассказывает о сыне, и не устает повторять: ребята ушли как герои.

- Знаете, я хочу сказать матерям, чтобы у них даже мысли не было - спрятать куда-то сыновей. Я всегда Диме говорила: ты будущий мужчина, должен служить. У нас все дедушки прошли войну: и мой отец, и свекр, - подчеркивает она. - Просто любите своих детей и молитесь за них. А Бог - он все управит.

Весь день в солнечном Курске прошел под знаком памяти о моряках атомохода. Выставки фотографий, тематические встречи и лекции. Так вышло, что в городе, далеком от морей, трагедию почти двадцатилетней давности воспринимают так, будто она произошла вчера.

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