В России почтут память экипажа подлодки "Курск"

В Мурманской области, Санкт-Петербурге и других городах России в понедельник вспомнят экипаж подводной лодки "Курск". Она затонула 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж - 118 военных моряков.

Трагедия, произошедшая с атомной субмариной, не оставила равнодушных в стране. В ходе длительного расследования установили причину случившейся аварии - взрыв в торпедном отсеке. Именно из-за этого подлодка "Курск" и пошла ко дну.

В Мурманской области в этот день проходят траурные мероприятия. К мемориалу погибших подводников возложат венки. Помянут моряков и в Видяево, где дислоцировался атомный подводный крейсер "Курск".

В Николо-Богоявленском Морском соборе в Петербурге в полдень начнется панихида, а потом возложение цветов к мемориалу погибших североморцев на Серафимовском кладбище. Там им отдадут воинские почести.