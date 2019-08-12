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12.08.2019 10:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России почтут память экипажа подлодки "Курск"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В Мурманской области, Санкт-Петербурге и других городах России в понедельник вспомнят экипаж подводной лодки "Курск". Она затонула 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж - 118 военных моряков.

Фото: Экспонента
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Трагедия, произошедшая с атомной субмариной, не оставила равнодушных в стране. В ходе длительного расследования установили причину случившейся аварии - взрыв в торпедном отсеке. Именно из-за этого подлодка "Курск" и пошла ко дну.

В Мурманской области в этот день проходят траурные мероприятия. К мемориалу погибших подводников возложат венки. Помянут моряков и в Видяево, где дислоцировался атомный подводный крейсер "Курск".

В Николо-Богоявленском Морском соборе в Петербурге в полдень начнется панихида, а потом возложение цветов к мемориалу погибших североморцев на Серафимовском кладбище. Там им отдадут воинские почести.

Общество Утраты Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Годовщина гибели "Курска"
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