В новом парке "Филатов луг" построят песочную фабрику

Песочная фабрика откроется в парке "Филатов луг" в Новомосковском административном округе столицы.

Отмечается, что новый объект будет иметь не промышленное, а игровое назначение. Построят фабрику в районе одной из шести детских площадок, общая площадь которых составит 2,2 тысячи квадратных метров. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капремонта Москвы, до реконструкции парка "Филатов луг" в нем не было ни одной детской площадки, при этом с запада и юга он вплотную граничит с жилыми кварталами. Поэтому, чтобы жителям было удобнее, площадки разместят ближе к жилым домам.

"На каждой площадке установят современное и разнообразное игровое оборудование, отвечающее всем требованиям и нормам безопасности. В дальнейшем их покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием, - уточнили в пресс-службе. - Сейчас две площадки уже подготовлены для установки на них игрового оборудования, еще на двух работа идет. В ближайшее время приступят к остальным площадкам".

На самой большой площадке, чья площадь составит более 750 квадратных метров, повесят современную тарзанку и построят большой игровой комплекс с горками и разнообразными препятствиями для лазания. На площадке поменьше построят комплекс с башнями, тоннелями и горками. А песочная фабрика позволит поиграть с песком как самым маленьким детям, так и детям постарше. Здесь будет экскаватор, колодец, конвейерная лента, подъемный механизм, большая песочница, ведра и прочее.

Работы по благоустройству на площади более 28 гектаров планируется завершить в этом году.