В Подмосковье железнодорожная платформа внезапно развалилась на куски

В подмосковной Балашихе внезапно развалилась на куски железнодорожная платформа на станции "Черное". На фотографии, которую местные жители выложили в соцсетях, видно, что платформа как бы "сложилась" на всем ее протяжении - а это порядка 200 метров.

В пресс-службе Московской железной дороги пояснили, что платформу, скорее всего, повредили во время каких-то текущих хозяйственных работ, и пообещали установить и назвать точную причину инцидента.

Однако очевидцы утверждают, что платформу "снес" товарный состав негабаритных размеров. В настоящий момент на станции "Черное" по направлению в область возведена временная деревянная платформа - на нее и высаживают пассажиров пригородные поезда.