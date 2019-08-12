Очередная "мирная прогулка" в субботу распугала отдыхающих москвичей и лишила выручки кафе и рестораны. Заведениям даже приходилось закрывать двери, поскольку разгоряченные протестующие едва ли не штурмовали бары и отели, а после удивлялись: почему же их не укрывают от полиции? Корреспондент "РГ" прошел по субботнему маршруту - то есть вышел на прогулку.

Самый нашумевший случай - сетевой отель в Лубянском проезде. Вход в отель находится в тупике, митингующие приняли его за переулок, через который можно убежать от полиции. Попав в итоге в западню, молодые люди ворвались в отель и разбежались по этажам. Администратор гостиницы Николай рассказывает, что митингующие очень сильно напугали постояльцев. Они находились и в фойе, и в номерах, а протестующие буквально ворвались в здание. Сотрудникам и гостям пришлось пережить, мягко говоря, неприятные минуты.

В соцсетях при этом развернули атаку на сотрудников отеля. Особое негодование вызвало видео, где сотрудники отеля говорят подоспевшим полицейским, что несколько человек убежали на верхние этажи. Полиция ведет себя спокойно и выводит под ручки посторонних из отеля. Но, по мнению комментаторов в соцсетях, служащие должны были лгать полицейским, а митингующих напоить чаем. Обратное отношение москвичей (в данном случае работников отеля) протестующих не устраивает - ведь это же "их город!".

С более неприятной ситуацией столкнулись сотрудники расположенного рядом кафе. Бармен Антон Вавилов вспоминает: митингующие ворвались не через входные двери, а с черного хода, пробежав кухню, где работают повара. "Люди забегали с претензиями и криками в стиле "почему бы и нет, мы тут прячемся, а вы нас не пускаете", - говорит он. - Людей было много, несколько десятков, нам в итоге пришлось закрыть двери, и нас еще спрашивали, а почему мы никого не впускаем. При этом у нас были гости, в том числе пожилые люди и семьи с детьми".

Администратор соседнего стейк-хауса добавляет, что к ним просто не смогли пройти. При этом многим ресторанам из-за чьей-то "прогулки" пришлось закрыть двери. В их числе, например, бар на Солянке Bambule. На заведение тоже обрушилось недовольство соцсетей и некоторых СМИ. "Я шокирована такими оценками, потому что это неправда - когда мимо нас побежала толпа, то мы просто закрыли двери, - объясняет администратор Софья. - Но когда люди хотели зайти, мы всех впускали - у нас люди пили вино, отдыхали. Даже если столики были забронированы, то мы просили гостей подождать за барной стойкой".

Митингующие очень сильно напугали постояльцев. Они находились и в фойе, и в номерах, а протестующие буквально ворвались в здание

В понедельник о субботней "прогулке" на Китай-городе ничего не напоминает - в кафе трудно найти свободный столик, на улицах полно туристов, сотрудников расположенных рядом офисов и магазинов. Корреспондент "РГ" спросил людей о том, слышали ли они о субботней акции и не боятся ли теперь здесь гулять. Около половины оказались просто не в курсе протестов, а другие рассказали, что и сегодня гуляют здесь как обычно - без проблем. "Я чувствую себя спокойно, - рассказал врач Сергей Пучков. - А к митингам отношусь положительно, если они согласованы, а вот к несогласованным акциям настроен строго отрицательно".

Студенты, направляющиеся через Ильинский сквер к парку "Зарядье", тоже получают удовольствие от прогулки: "Сейчас лето, каникулы, это время нужно использовать с максимальной пользой".

Только кафе и рестораны от иных "прогулок" уже потеряли свыше 106 миллионов рублей. Об этом рассказал "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Под страхом оказаться в гуще массовых беспорядков москвичи не идут отдыхать в центр города, отменяют брони столиков, банкеты и свадьбы, говорит он. "Люди должны бороться за свои права. К примеру, Федерация рестораторов и отельеров России отстаивает свои интересы на "круглых столах", форумах, в составе рабочих групп, таким образом, мы находим консенсус с контрольно-надзорными органами, и это нормальная практика, именно так и нужно договариваться в цивилизованном обществе. Диалог между обществом и властью должен быть конструктивным, построенным на трезвом взгляде, на реальности", - отмечает Бухаров.

От несанкционированных акций протеста в Москве страдает весь ресторанный рынок, добавляет ресторатор Алексей Васильчук. И речь не о порче имущества, а о потере выручки из-за низкой посещаемости кафе и ресторанов, недосчитываются выручки и ретейлеры. "Люди боятся выходить на центральные улицы города, понимая, что могут стать жертвой массовых беспорядков, отменяют брони, а многие стараются уехать из города", - говорит Васильчук. По словам ресторатора, когда город согласует акции, он берет на себя ответственность обеспечить безопасность и для ее участников, которые идут высказывать свое мнение, и для жителей города, и для многочисленных туристов. "Несанкционированная акция представляет собой неуправляемую толпу, которую заводят провокаторы.

Когда же сотрудники ОМОНа пытаются остановить толпу, то ее участники пытаются скрыться в ресторанах или отелях, тем самым подвергая риску и сотрудников, и отдыхающих", - продолжает он.

Ресторатор и создатель сети "Грабли" Роман Рожниковский оценил убыток от несанкционированных акций в 100 тысяч рублей. "Прежде всего выручку потерял ресторан на Пушкинской. В целях безопасности мы приняли решение закрыть там летнюю веранду, но коллеги на несколько часов вообще останавливали работу. Проведение стихийных массовых акций осложняет работу рестораторов, потому что улицы оцеплены, метро перекрыто и заведения не могут работать в полную силу. Теперь рестораторы должны быть готовы к тому, что протестные акции становятся в Москве постоянными и неизвестно, где будет следующее скопление протестующих", - говорит эксперт.

Где? Это покажет следующая суббота. А пока - на прогулку по Москве.