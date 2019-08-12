Житель Орловской области отсудил у фермерского хозяйства 570 тысяч рублей за потравленных пестицидами пчел. В такую сумму суд оценил стоимость погибших насекомых и доходы, которые пасечник мог бы получить за продажу меда.

В Орловском облсуде сообщили, что пчеломор произошел в Болховском районе, погибло 70 пчелосемей. Подозрение пало на фермера, который без предупреждения обработал пестицидами посевы рапса.

В суде надо доказать связь между обработкой поля пестицидами и падежом пчел

Остатки одного и того же вещества были найдены у насекомых и в рапсе. Это решило исход дела, так как фермер вину не признал. Суд обязал его возместить пасечнику стоимость пчел и упущенную выручку от меда.

Аналогичное дело выиграли и два пчеловода из Урюпинского района Волгоградской области. В июне 2018 года по вине КФХ погибли пчелы в районе хутора Шемякинский. Суд постановил выплатить пасечникам около 650 тысяч рублей.

В отличие от орловской эти пасеки не имели паспортов и не состояли на учете. Но оказалось, что и владелец незарегистрированных ульев способен отстоять свои права.

- Главным было правильно собрать доказательства и грамотно включить в работу надзорные и правоохранительные органы, - говорит юрист Анна Макеева. - Желания активно помогать пасечникам я не заметила ни у ветеринаров, ни у полиции. А суд всегда требует представить доказательства причинно-следственной связи между обработкой поля пестицидами и падежом пчел. Поэтому первый шаг - вызов специалиста ветслужбы.

Он должен отобрать и правильно опечатать пробы насекомых и растений. Надо позвать представителя сельсовета, специалиста агрофирмы, проводившей обработку, и соседей в качестве свидетелей.

"Ведите протокол, снимайте процесс на видео, делайте фото: ульи должны быть открыты, а пчелосемьи осмотрены, пересчитаны и взвешены", - советует юрист. В каждом улье надо зафиксировать количество рамок и меда. Важно соблюсти порядок упаковки проб и направить их на экспертизу в течение суток.

- Пусть гибель пчел станет не только вашей проблемой, - говорит Анна Макеева. - Подключите к ее решению полицию, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру, сообщества пчеловодов и местную газету.

Таким образом доказательства для суда будут собраны руками контрольно-надзорных органов. Еще один момент - размер ущерба. Согласно статье 15 ГК РФ, можно требовать полного возмещения причиненных убытков. В состав реального ущерба входят и расходы на восстановление пасеки. Его сумму, а также прибыль, которую получил бы пчеловод от продажи меда, можно оценить только при дотошно проведенном осмотре пасеки.

Несмотря на удачный опыт, точку в истории урюпинских пасечников ставить пока рано. Процесс получения компенсации затормозился: из всей присужденной суммы агропредприятие выплатило только 50 тысяч рублей. Теперь дело за службой судебных приставов.

На заметку

Что делать пасечнику для предупреждения гибели пчел и в случае, если это все же произошло:

- Поставьте пасеку на учет в госветслужбе, оформите ветеринарно-санитарный паспорт и запаситесь документами, подтверждающими законность расположения пасеки на территории частного домовладения;

- На кочевой пасеке выставьте таблички с вашим номером телефона, чтобы агроном или представитель сельсовета могли позвонить и предупредить о планирующихся обработках;

- Вручите сельсовету и агрофирмам уведомления о местонахождении вашей пасеки в этом сезоне с вашими контактами. Такое уведомление должно обезопасить вас от неожиданной потравы, но если это все-таки случится - от обвинений в собственной грубой неосторожности, приведшей к возникновению убытков. На эти, казалось бы, формальные, вещи в случае их отсутствия традиционно делают акцент ответчики;

- При подозрении на отравление пчел сообщите об этом в сельсовет, районную ветслужбу и полицию. Убедитесь в том, что они создали комиссию и правильно обследовали пасеку и отобрали пробы погибших пчел и обработанных растений;

- В течение суток отправьте в региональную ветлабораторию 400-500 погибших пчел, 200 граммов откачанного или незапечатанного меда и 50 граммов перги в соте от 10 процентов пчелиных семей с характерными признаками поражения, а также 100-200 граммов зеленой массы растений с участка, посещаемого пчелами;

- Постарайтесь оперативно обнародовать факт гибели пчел при помощи хотя бы районных СМИ. Когда "потравитель" увидит, что факт широко обсуждается, он будет сговорчивее при досудебном урегулировании спора;

- Активно интересуйтесь и контролируйте ход и результат проверок, участвуйте в рассмотрении ваших обращений, в рассмотрении судом административных материалов, обжалуйте решения, если они вас не устроят.