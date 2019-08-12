В столице завершают строительство моста к крупнейшему парку развлечений

До конца года на юге Москвы откроют новый автомобильный мост через Кожуховский затон. Он соединит районы Южнопортовый и Нагатинский затон с территорией бывшего ЗИЛа. Подробности "РГ" рассказал первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Рядом с новым дорожным объектом сейчас возводится столичный парк развлечений "Остров мечты". Поток туристов сюда будет огромен. А единственная транспортная артерия - проспект Андропова - и без того уже перегружена транспортом. Поэтому было принято решение построить еще один выезд с "Острова".

"Мост необходим не только гостям парка развлечений, но и жителям близлежащих жилых кварталов, - рассказывает Петр Аксенов. - Ведь мы соединим проспект Андропова с Южнопортовой улицей и Симоновской набережной. И жители смогут выбирать, до какой станции метро им удобней дойти - до "Технопарка" или "Кожуховской".

По словам Аксенова, это первый мост, который в столице возводится по технологиям, разработанным для строительства в морском проливе. "Здесь расположено старое русло реки, глубина более 9 метров и столько же - иловые отложения, поэтому пришлось углублять сваи на 40 метров, чтобы поставить опоры моста на твердую почву", - рассказывает "РГ" замдиректора по производству компании-подрядчика "Мостотрест" Александр Батраченко. - Используем те же технологии, материалы, оборудование, что и на строительстве в Крыму".