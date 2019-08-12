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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронеже показали "такси будущего"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Как тонкий фарфор послужил на пользу голодающим, почему "идеальный" микроавтобус для такси не пустили в серию и что сделало фильтр для воды музейным экспонатом, узнают посетители выставки "История российского дизайна 1917-2017". Она открылась в воронежском областном музее имени И. Крамского.
Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Крамского Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Крамского
Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Крамского

В поисках формы

Плакаты, эскизы, макеты и знаковые для своей эпохи изделия "ширпотреба" взяты из коллекции Московского музе дизайна. Передвижную экспозицию, которая уже побывала в нескольких городах, подготовили благодаря программе "Формула хороших дел" компании "Сибур".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Это первая попытка рассказать о том пути, которые прошел промышленный дизайн в нашей стране за целое столетие - с того момента, как он, собственно, стал родом профессиональной деятельности, - отметила директор по развитию Московского музея дизайна, историк искусства Ольга Дружинина. - Мы выделили три периода: от Октябрьской революции до начала 1930-х (конструктивизм), с 1950-х до конца перестройки (время научного подхода к проектированию вещей) и современность с ее интересом к советскому наследию.

Часть экспонатов - подлинники, часть - реконструкция. Некоторые работы в принципе существуют только в виде макетов, поскольку никогда не были доведены до массового производства.

Так, для "Рабочего клуба", где усталые пролетарии могли бы почитать или посмотреть фильм, известный авангардист Александр Родченко придумал мебельный комплект-трансформер. Шахматный стол, например, легко превращался в трибуну или киноэкран.

- Проект делался в 1925 году для Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже, где получил серебряную медаль. Советское правительство подарило всю обстановку компартии Франции, оригиналы затерялись. Рабочим оценить проект не удалось, - рассказала Дружинина. - Первую премию получил агитфарфор, оформленный по эскизам Рудольфа Вильде. Он работал на бывшем Императорском фарфоровом заводе с 1906 года, и некоторые видят "двойное дно" в лозунгах, которыми он украшал посуду. Например, в таком: "Главное хорошо работать, и все исправится".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В Воронеже показана чайная пара Вильде под названием "Красный флаг". На чашке дата - 23 октября 1921 года - и пояснение: "В пользу голодающих". В соседней витрине - "Белый сервиз" Казимира Малевича. Чайник напоминает супрематическую композицию ("Это не чайник, но идея чайника", - отреагировал автор на упреки в том, что сосуд не слишком функционален). Чашки выполнены в виде полусфер. Художник говорил, что идея родилась у него после визита друзей. Он предложил им чаю, те ответили: "Да мы ненадолго, на полчашечки", пояснила Ольга Дружинина.

Горячо принявшие революцию художники предлагали массу решений для повседневной жизни "нового человека". Сатин на платье мог быть украшен набивным рисунком с тракторами или жницами, изящная тарелка - шестеренками. Варвара Степанова рисовала модели одежды, которые должны были прийти на смену традиционному костюму.

Уже упомянутый Родченко вместе с Маяковским сочинял броские плакаты для рекламы самых неожиданных изделий советской промышленности. Один из известнейших плакатов с лозунгом "Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет" был сделан ими по заказу Резинотреста, другой - "Покупайте дешевый хлеб!" - для Моссельпрома.

Акцент на комфорте

В 1930-е конструктивизм стали считать буржуазным стилем, и дизайнеры постепенно перестали "оригинальничать". В войну стало совсем не до того. Но в конце пятидесятых интерес к внешнему виду промтоваров вспыхнул вновь.
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- Повлиял на это и фестиваль молодежи и студентов в 1957-м, где москвичи поддались обаянию "загнивающего" Запада, соглашение о сотрудничестве в сфере науки и техники с США (в рамках которого прошла американская выставка в Сокольниках), и "затоваривание" складов - советские граждане перестали покупать неудобные и некрасивые советские вещи, - напомнила куратор выставки. - В 1962 году был выпущен указ об улучшении товаров народного потребления методами художественного конструирования. Появилась целая система разработки дизайна во главе с Всесоюзным НИИ технической эстетики.

Художественно-конструкторские бюро работали в каждой отрасли, а на крупных предприятиях были еще и свои службы дизайна. Специалисты дотошно изучали потребности потребителей и исходя из этого решали, как должно выглядеть изделие. Многие проекты намного опередили время. Но внедрить их мешала инертность советской экономики.

Скажем, для городского такси ВНИИТЭ разработал минивэн - с просторным салоном, низким полом и раздвижной дверью, управляемой водителем при помощи кнопки (не заплатишь - не выйдешь). Двигатель перенесли назад для удобства обзора. Место у руля отделили от пассажирского салона - чтобы оградить шофера от инфекций и агрессии клиентов.

Фото: Аркадий Колыбалов
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- Опытный образец "Перспективного такси" месяц обкатывали в Москве. Отзывы были позитивными, но промышленность заявила, что сделать такую машину невозможно. Сейчас в Европе минивэн - ходовая модель такси, - отметила Ольга Дружинина. - Применяются на практике и те решения, которые закладывались в модель самосвального автопоезда БелАЗ-548В. В частности, смещение кабины влево. Предусмотрели множество фар для работы ночью и козырек для защиты от грязи. Грузоподъемность машины увеличили с 40 до 115 тонн, в связи с чем потребовалось пересмотреть габариты кузова, топливных баков и колес, применить гидроусиление руля. Во время тестовых испытаний водитель на тракторе был весь увешан датчиками, которые фиксировали движения мышц, потоотделение и прочие параметры, а следом ехал УАЗик с аппаратурой и отделом эргономики чуть ли не в полном составе.

Продумать до мелочей

Еще более захватывающими были испытания системы "СФИНКС" (суперфункциональный информационно-коммуникационный комплекс) - прототипа нынешних систем типа "умный дом", которые позволяют дистанционно регулировать отопление, перекрывать воду и включать бытовые приборы. Такой аппаратурой планировали оснастить дома советских граждан к 2000 году. Разработка велась в середине 1980-х. Внешне комплекс выглядит как ноутбук с плоскими аудиоколонками, наушниками и пультом управления.

Фото: Государственная Третьяковская галерея
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- Кнопки на пульте расположены под углом 45 градусов, чтобы палец не уставал, - подчеркнула Дружинина. - По дизайну мы опередили западные фирмы на 10-15 лет, технологии позволяли запустить комплекс в производство. Увы, разработчики не нашли понимания у тех, от кого это зависело. Критику вызвала даже форма телефонной трубки - мол, как она может быть плоской, голова-то круглая!

Современный период на выставке представлен не только эксклюзивными вещами, такими как макеты гоночной машины "Маруся" или интерьера для многоразового космического корабля "Федерация", но и вполне обыденными - вроде зарядного устройства для смартфонов (соединенного с универсальным проводом, который точно не запутается в сумке) или бытового фильтра для воды.

- Фильтр типа "кувшин" интересен тем, что за традиционной лаконичной формой скрывается масса инженерных расчетов. Благодаря им очищенная вода не смешивается с той, которую вы налили из-под крана, ручка выдерживает большую нагрузку, а крышка открывается сама собой, - пояснила Ольга Дружинина.

Выставка будет открыта до 29 августа. Вход бесплатный. Для посетителей состоится серия лекций о промышленном и графическом дизайне ХХ века. Расписание и ссылка для предварительной регистрации - на сайте музея имени И. Крамского.

Кстати

В советское время научную основу подводили и под производство игрушек. В специальном институте, открытом еще в 1930-е, психологи и социологи следили за реакцией "подопытных" малышей. В частности, очень полезным для развития личности нашли ваньку-встаньку, который благодаря смещенному центру тяжести стойко принимал любые удары судьбы и неизменно возвращался в вертикальное положение. Идею неваляшки навеяла похожая игрушка, привезенная из Японии. Серийное производство запустили после Второй мировой. Неваляшек до сих пор делают на пороховом заводе в Котовске (Тамбовская область).

Рисунки авангардиста Александра Родченко, в свою очередь, вдохновили современных дизайнеров Анастасию Щербакову и Василия Перфильева на создание детского деревянного конструктора. Из "запчастей" собираются человечки. Прототип игрушки протестировали в детсадах, сегодня их производит компания "Шуша", а продают не только магазины Европы и Китая, но и крупные музеи, такие как центр Помпиду в Испании.

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