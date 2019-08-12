Уже больше месяца прошло со дня сдачи подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Мосгоризбирком, а страсти не утихают: почему одних без проблем зарегистрировали, а подписные листы других забраковали? Корреспондент "РГ" пообщался с допущенными до выборов кандидатами и выяснил, что с жесткими требованиями соблюдать закон столкнулись все, но те, кто реально хочет работать в столичном парламенте, считают это нормой.

Татьяну Батышеву, кандидата в МГД от 40-го избирательного округа, жители Очаково-Матвеевского, Солнцево и Тропарево-Никулино знают очень хорошо. Будучи известным российским медиком и директором Научно-практического центра детской психоневрологии, она помогла тысячам больных детей. Заручиться поддержкой населения такому человеку труда не составило. "Я сама собирала подписи вместе с моими волонтерами, и было очень приятно, когда жители подходили и благодарили за нашу работу. Поэтому сбор подписей для меня был скорее радостью - когда еще так близко пообщаешься с каждым избирателем? На месте собирали наказы, обсуждали проблемные точки районов", - рассказывает она.

Но часть подписей была забракована и у Батышевой. "Не потому, что мы вписывали несуществующих людей или "мертвых душ". Просто сами требования к заполнению юридических документов очень жесткие. Мы набрали нужное количество подписей за счет того, что собрали их с большим запасом", - говорит Батышева.

Избирается в Мосгордуму в этом году и тележурналист, главред телеканала "Моя планета" Николай Табашников. По его словам, работа по сбору подписей - настоящее испытание. "Собрать их чрезвычайно сложно - не только физически, но и эмоционально. Мы потратили на это почти пять недель, две из которых штаб работал круглосуточно. Я сам занимался сбором у станции метро, - вспоминает он. - Еще сложнее оказалось обработать подписи. Ведь любое исправление, правка, выход за поля - повод для отбраковки. Любую правку потом нужно было заверять пометкой "Исправленному верить" и ставить рядом свою подпись".

Табашникову удалось собрать пять с небольшим тысяч подписей при минимуме в 4700. Около 200 подписей Мосгоризбирком не принял, но для регистрации это не стало препятствием. Как и другие кандидаты, сейчас журналист погружен в изучение проблем своих районов. Его вотчина - Восточное и Северное Измайлово, Измайлово, Восточный. В ближайших планах - добиться начала строительства долгожданной поликлиники неподалеку от метро "Измайловская", проконтролировать, как будет устраняться бутылочное горлышко на развязке Щелковского шоссе и МКАД. А еще - навести порядок в рядах подрядчиков столичного Фонда капитального ремонта. "Согласитесь, мало кого устроит, когда дом после ремонта стал выглядеть хуже, чем до него", - говорит Табашников. Он пришел к выводу, что главное на депутатском поприще - внимательнее прислушиваться к мнению жителей. "У нас был замечательный "Сад ветеранов", пять лет назад в нем сделали отличное благоустройство, и люди были довольны. И вдруг его практически за день снесли и начали делать заново. Зачем? Возник грандиозный конфликт с местными жителями и общественниками. Для этих 40 миллионов рублей можно было найти лучшее применение", - уверен кандидат.

Требования к заполнению юридических документов очень жесткие, поэтому часть подписей была забракована и у зарегистрированных кандидатов

Непреклонность столичного избиркома испытал на себе и Игорь Дашкевич, кандидат от "Коммунистов России" по 10-му округу (районы Бибирево, Лианозово, Северный). "На начальном этапе мы делали много ошибок, - рассказал он. И это неудивительно - сбором подписей я занимался первый раз. В совокупности получили около пяти тысяч подписей. Часть из них из-за этого отклонили, тем не менее я зарегистрирован, и теперь надо идти дальше - заниматься тем, ради чего я баллотируюсь в Мосгордуму - выявлять проблемы моих избирателей и пытаться их решить.