Медведи-каннибалы перекрыли туристическую тропу на Камчатке

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыли туристический маршрут на реке Хакыцин. Это связано с опасной для людей обстановкой, которая возникла из-за малого количества рыбы и, соответственно, недостатка корма для медведей.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены - сюда заходят лишь единицы лососей. Голодные медведи - более 70 особей - скапливаются у водной артерии в ожидании улова.

- Из-за острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риск проявления агрессии медведей и по отношению к человеку, - объяснил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей Сергей Колчин.

По его словам, недавно ученые уже столкнулись с агрессией одного из хищников. На учетном маршруте, который совпадает с туристическим, самец атаковал группу из трех человек. К счастью, в последний момент свернул в сторону от людей. Таким образом он охранял остатки своей добычи - взрослой самки.

Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов края. Туристам интересно наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде.

- До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть, - отметил директо Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.