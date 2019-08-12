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12.08.2019 07:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Медведи-каннибалы перекрыли туристическую тропу на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыли туристический маршрут на реке Хакыцин. Это связано с опасной для людей обстановкой, которая возникла из-за малого количества рыбы и, соответственно, недостатка корма для медведей.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены - сюда заходят лишь единицы лососей. Голодные медведи - более 70 особей - скапливаются у водной артерии в ожидании улова.

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- Из-за острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риск проявления агрессии медведей и по отношению к человеку, - объяснил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей Сергей Колчин.

По его словам, недавно ученые уже столкнулись с агрессией одного из хищников. На учетном маршруте, который совпадает с туристическим, самец атаковал группу из трех человек. К счастью, в последний момент свернул в сторону от людей. Таким образом он охранял остатки своей добычи - взрослой самки.

Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов края. Туристам интересно наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде.

- До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть, - отметил директо Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

Экономика Туризм Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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