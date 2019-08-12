Якутский "Джон Сноу" добрался до Джорджа Мартина

Серебряная статуэтка Джона Сноу, изготовленная в Якутии, добралась до адресата. Вручить якутский "Оскар" автору цикла "Песнь Льда и Огня", который лег в основу популярного телесериала "Игра престолов", писателю Джорджу Мартину смогли благодаря его помощнице.

Как сообщает ЯСИА, из Якутска статуэтка уехала в начале июня вместе Дарьей Ядерной, которая была куратором на курсах ювелирного дизайна в столице республики и вылетала в Америку. В штатах "Оскар" забрал земляк создателей Дмитрий Ушканов. Он и передал серебряного Сноу помощнице писателя.

Вместе со статуэткой в подарок Джорджу Мартину передали переведенный на английский язык якутский эпос "Ньургун Боотур Стремительный". Авторы проекта надеются, что он может вдохновить писателя включить в одно из будущих произведений якутского персонажа.

Отметим, что автором статуэтки выступил якутский скульптор Николай Чоччасов. Якутский "король Севера" ростом 30 сантиметров изготовлен из серебра 925 пробы. Его плащ - из стали, меч - из обсидиана, а подставка - из цельной латуни и мамонтовой кости. На подставке выгравирована надпись: "Джорджу Р.Р.Мартину с любовью".

Три года назад эта же команда скульпторов сделала народный "Оскар" для Леонардо Ди Каприо. Награду он получил за главную роль в фильме "Выживший". Тогда для статуэтки жительницы республики собрали 1,4 килограмма серебряных украшений.