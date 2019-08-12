Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три км

Пепловый выброс произошел в понедельник на расположенном на северокурильском острове Парамушир вулкане Эбеко. Высота столба достигла трех километров над уровнем моря, сообщили "Интерфаксу" в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф растянулся на пять километров к юго-востоку от исполина.

Установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.