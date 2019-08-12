На Камчатке в кабине летящего самолета треснуло лобовое стекло

В кабине пилотов самолета Ан-24, следовавшего по внутренней линии из села Тиличики в аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском, при полете треснуло лобовое стекло.

Об этом со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона сообщает РИА Новости. Инцидент произошел во время полета по внутреннему маршруту. В кабине пилотов треснуло лобовое стекло. На борту в тот момент находилось 30 пассажиров.

В результате происшествия никто не пострадал. Пилотам удалось справиться с нештатной ситуацией, они благополучно посадили машину в аэропорту Елизово.

По данному факту проводится проверка. Пока не озвучена даже предварительная версия произошедшего. Окончательные выводы сделает специально созданная комиссия.