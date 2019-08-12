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12.08.2019 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Хабаровска приблизился к опасной отметке

Текст: Юлия Гарднер

Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг уровня 550 сантиметров. Таким образом, неблагоприятная отметка превышена на 100 сантиметров. Опасной для города считается высота в шесть метров.

"В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на реке Амур у Хабаровска на 15-20 сантиметров", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный подтоплено свыше 1300 дачных участков. С дальнейшим приходом большой воды их число будет только увеличиваться.

В Нанайском муниципальном районе подтоплен участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси. Вода поглотила 60 метров дорожного полотна. Проезд возможен со стороны федеральной автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Однако на других реках региона - спад уровня. Остаются затопленными лишь поймы реки Уссури у села Новосоветское, а также рек Амгунь, Подхоренок, Кур, Тунгуска.

На территории края действует режим ЧС.

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