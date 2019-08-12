В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке

Оймяконский районный суд Якутии признал двух мужчин виновными в незаконных археологических раскопках, сообщает республиканский департамент по охране объектов культурного наследия.

"Черных копателей" застали на территории бывшего города Зашиверск в Момском районе, вымершего от оспы. С помощью металлоискателя они вели археологические раскопки.

Ученые считают, что в случае высвобождения вируса из древних захоронений есть опасность повторной вспышки инфекции.

В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении.

Справка "РГ"

Город Зашиверск, основанный в 1639 году русскими казаками, находился за Полярным кругом, в среднем течении реки Индигирки. В 1883 году его жители умерли от оспы. Сейчас населенный пункт обозначен только на старых географических картах.