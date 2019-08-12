Разработанная по инициативе WWF России система космического мониторинга "Кедр", работающая в тестовом режиме на территории четырех лесничеств в Приморском и Хабаровском краях, в Приморье переходит на постоянный режим работы.

"Кедр" опробовали в Приморье несколько лет назад, выбрав в качестве экспериментальных участков Рощинское и Дальнереченское лесничества, где браконьеры орудовали особенно нагло и безнаказанно. Территория огромная - в Приморье на одного инспектора приходится больше 300 гектаров леса, пройти столько ногами за короткий срок нереально. Система взяла на себя функцию наблюдателя: она анализирует космические снимки, сопоставляя изменения лесного покрова и сравнивая с имеющимися данными об участках, где разрешено лесопользование, а затем выводит на монитор. Оператор видит контуры лесосеки, если полученный сигнал попал в него, значит, рубка законная, если выходит за границы - нет. Нарушения не всегда связаны с рубками, это могут быть последствия ветровала или пожара.

К эксперименту присоединился Хабаровский край - там "Кедр" также наблюдает за территорией двух лесничеств. Как говорит специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Павел Гаража, благодаря отработке оперативными группами лесного надзора сигналов системы "Кедр" за первое полугодие 2019 года в Приморском и Хабаровском краях было выявлено 15 незаконных рубок, с объемом древесины 1400 кубометров.