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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Валдай" на волне

На Волгу вышли суда на подводных крыльях нового поколения
Текст: Антон Дерябин ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Новейшее судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" теперь регулярно курсирует по Волге между Нижним Новгородом, Городцом и Макарьевым. В будущем году их парк вырастет до пяти единиц. В перспективе можно будет с ветерком домчаться из Нижнего Новгорода в Павлово, Лысково, Кстово. Также прорабатываются маршруты до Казани и Чебоксар - эти направления были популярны во времена СССР.
"Валдай 45Р" является наследником легендарных "Метеоров", "Восходов" и "Ракет". Фото: Николай Нестеренко. "Валдай 45Р" является наследником легендарных "Метеоров", "Восходов" и "Ракет". Фото: Николай Нестеренко.
"Валдай 45Р" является наследником легендарных "Метеоров", "Восходов" и "Ракет". Фото: Николай Нестеренко.

"Валдай 45Р" разработан в нижегородском ЦКБ имени Ростислава Алексеева и является наследником легендарных "Метеоров", "Восходов" и "Ракет". Такое судно уже курсирует в ХМАО - "Северречфлот" перевозит пассажиров на маршрутах Ханты-Мансийск - Сургут и Ханты-Мансийск - Нялино. Есть интерес к разработке и у иностранных заказчиков.

Капитану судна "Валдай" Азату Ахмадееву нравится: "Это как с "Жигулей" пересесть на Mercedes

Корреспондент "РГ" стал одним из первых, кто промчался на новом судне от Нижнего Новгорода до Городца. "Валдай" оказался чуть менее просторным, чем "собратья" времен СССР, но зато более эргономичным и стильным. В салоне есть комфортный биотуалет. В верхних панелях спрятаны спасательные жилеты. В кабине капитана масса электронных табло, она больше похожа на кабину большого современного самолета. Кресла мягкие, удобные. Мощный 1100-сильный мотор замурлыкал, и "Валдай" рванул с места. Когда он вышел на глиссирующую скорость и встал на крылья, то пассажиры все как один вздохнули от удовольствия. Удивила плавность хода и отличная звукоизоляция - можно было разговаривать даже шепотом.

Фото: Антон Дерябин/РГ
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В Городец прибыли через 47 минут. Обратный путь занял столько же. Пассажиры были под впечатлением: "Я часто езжу в Городец. Автобусный билет туда и обратно стоит 360 рублей, но время в пути получается два часа только в одну сторону. Это утомительно, - поделился предприниматель Андрей Сапожников. - Лучше переплачу 240 рублей, но доеду с комфортом и быстро".

Пока судно используется больше в туристических целях, поездки совершаются с пятницы по понедельник, из них три дня - до Городца (туда-обратно - 600 рублей за взрослого) и в воскресенье - до Макарьева, где располагается знаменитый монастырь, а некогда была и крупнейшая ярмарка (1000 рублей за билет в оба конца).

Капитану судна "Валдай" Азату Ахмадееву тоже нравится: "Я еще из старой гвардии, работал на "Метеорах", "Ракетах", "Восходах". Там была аналоговая система управления, здесь цифровая. Это как с "Жигулей" пересесть на Mercedes.

Как отмечают разработчики судна, у него есть еще одно преимущество перед старыми конструкциями - благодаря отсутствию волны "Валдай" не размывает берега.

Справка "РГ"

Технические характеристики "Валдая 45Р": длина судна - 21,3 метра, ширина - 5,2, скорость - 65 километров в час, пассажировместимость - 45 человек, дальность плавания - 400 километров, экипаж - два человека. Двигатель мощностью 1100 лошадиных сил. Расход топлива 202-208 литров в час. Первый спуск на воду произошел осенью 2017 года в Чкаловском районе Нижегородской области.

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