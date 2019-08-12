Нижегородский мотогонщик победил на "Первом Гран-при" для детей

На "Мотодром Арене" в городе Ковров (Владимирская область) состоялись соревнования по мотогонкам для детей "Первый Гран-при". Нижегородец Дмитрий Смирнов выиграл гонку в классе MiniGP.

Еще одна участница от Нижнего Новгорода - Александра Педан - заняла пятое место. Она фактически впервые принимала участие в новом для себя классе и показала достойный результат.

В программе были и заезды в классах Minimoto и Мinimotard. "Первый Гран-При" специализируется на шоссейно-кольцевых гонках и это является новшеством для детских мотосоревнований и отличным трамплином во взрослые гонки такого типа.

Как рассказал "РГ" организатор гонок Сергей Глаголев, идея провести отдельные соревнования для детей, занимающихся мотоспортом, зрела давно. До этого юных гонщиков записывали на параллельные заезды во взрослых состязаниях. Как результат - у детей было очень мало практики. 11 августа они катались целый день. Кроме того, стоимость участия в "Первом Гран-при", по словам родителей юных пилотов, существенно ниже, чем во взрослых шоссейно-кольцевых гонках. Все эти факторы, как надеются организаторы, будут способствовать популяризации соревнований и детского мотоспорта в целом.