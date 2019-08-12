В Башкирии три человека погибли в ДТП

В Ермекеевском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Предварительно сообщается, что около 13.30 по московскому времени на 18-м километре автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты столкнулись два встречных автомобиля - LADA Niva и Volkswagen Amarok. В отечественном автомобиле погибли двое мужчин и 14-летняя девочка. В больницу увезли также женщину и 16-летнего подростка из LADA.

О водителе и пассажирах иномарки информации пока нет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.