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12.08.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии три человека погибли в ДТП

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Ермекеевском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Предварительно сообщается, что около 13.30 по московскому времени на 18-м километре автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты столкнулись два встречных автомобиля - LADA Niva и Volkswagen Amarok. В отечественном автомобиле погибли двое мужчин и 14-летняя девочка. В больницу увезли также женщину и 16-летнего подростка из LADA.

О водителе и пассажирах иномарки информации пока нет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

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