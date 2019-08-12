В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития города

Новости

Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам 16:36
Идрис Эльба сыграет чернокожего ковбоя 16:35
В Швейцарии сотни троллейбусов создают риск загрязнения окружающей среды 16:22
Реализацию проекта обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут в 2021 году 16:21
Нижегородский мотогонщик победил на "Первом Гран-при" для детей 16:19
Брэд Питт посоветовал Марго Робби "Последнее танго в Париже" 16:15
В аэропорту Платов задержаны два авиадебошира из Москвы 16:11
Глава ЦИК Беларуси рассказала о новациях избирательной парламентской кампании 16:07
Новый Rezvani Tank оказался дороже Rolls-Royce Cullinan 16:02
Собянин одобрил идею развития музеев по программе "Мой район" 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 17:57
Проект: В регионах

В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития города

Глава городской администрации Алексей Ладыков представил доклад об итогах социально-экономического развития Чебоксар за первое полугодие 2019 года. По словам сити-менеджера, сегодня в столице Чувашии реализуется 11 национальных проектов, направленных на создание комфортной среды и современной качественной инфраструктуры, на развитие туризма, экологического благополучия и других социальных сфер. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов получено более трех миллиардов рублей.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- По федеральным программам мы работаем не первый год. Но к юбилею города масштабы федеральной и республиканской поддержки значительно выросли. Благодаря личному вниманию главы региона Михаила Игнатьева и правительства республики Чебоксары получили федеральную поддержку на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. На проект "Чувашия - сердце Волги" направлено 1,8 миллиарда рублей, - отметил Ладыков.

По федеральной программе "Комфортная городская среда" в 2019 году на благоустройство общественных пространств направляется более 157 миллионов рублей, по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 985 миллионов, как добавил сити-менеджер. По федеральному проекту "Чистая вода" начато строительство центрального водопровода в деревне Чандрово. Жители ждали решения этого вопроса более 20 лет.

Еще один масштабный проект, стартующий в Чебоксарах, - модернизация городских систем водоснабжения и водоотведения. В Минстрое Российской Федерации было подписано соглашение о выделении Чебоксарам трех миллиардов рублей Новым банком развития БРИКС.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Алексей Ладыков сообщил, что в городе реализуется 60 инвестиционных проектов общей стоимостью около 15 миллиардов рублей. Благодаря им к 2025 году в Чебоксарах может быть создано более четырех тысяч новых рабочих мест. Он отдельно поблагодарил руководство республики за выделение 147 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях и возможность оснастить современным технологическим оборудованием пищеблоки детских садов.

В городе одновременно ведется строительство 16 микрорайонов. По словам сити-менеджера, в 2019 году в Чебоксарах планируется установить новый рекорд по строительству жилья - 430 тысяч квадратных метров. Это около девяти тысяч квартир.

Масштабные проекты - строительство школ и детских садов. В канун празднования 550-летия Чебоксар откроются новые социальные объекты - школа в микрорайоне "Волжский-3" на 1100 мест и второй корпус средней школы №61 на 500 мест. Кроме того, строится школа на 1600 мест в Новом городе, которую введут в эксплуатацию в следующем учебном году. Разработан проект школы на 1650 мест в микрорайоне "Садовый". Готовятся проекты школ в микрорайонах "Университетский" и "Солнечный". Алексей Ладыков также отметил, что в этом году в Чебоксарах должны быть построены 10 новых детских садов на 2160 мест. Один из них уже открылся в микрорайоне "Соляное", еще один откроется в юбилейную неделю в микрорайоне "Новый город". Проектируется еще девять детских садов, ожидается получение экспертизы в 2019 году.

Глава городской администрации рассказал о вовлечении граждан в развитие Чебоксар. Интернет-проект "Открытый город" объединяет уже больше 20 тысяч жителей, которые могут участвовать в голосовании на общегородские темы и оценивать нововведения. Кстати, в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" проект занял первое место.

- Мы благодарны чебоксарцам за активное участие в жизни города. В ходе реализации нового проекта на пять процентов снизилось количество обращений чебоксарцев в органы местного самоуправления, - отметил Алексей Ладыков.

Говоря о программе "Инициативное бюджетирование", глава администрации сообщил, что из 39 претендентов на сумму 117,7 миллиона рублей семь проектов получили софинансирование из республиканского и городского бюджетов на 24 миллиона рублей.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Кремле сообщили о переносе саммита Россия - Азербайджан - Иран
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве