В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития города

Глава городской администрации Алексей Ладыков представил доклад об итогах социально-экономического развития Чебоксар за первое полугодие 2019 года. По словам сити-менеджера, сегодня в столице Чувашии реализуется 11 национальных проектов, направленных на создание комфортной среды и современной качественной инфраструктуры, на развитие туризма, экологического благополучия и других социальных сфер. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов получено более трех миллиардов рублей.

- По федеральным программам мы работаем не первый год. Но к юбилею города масштабы федеральной и республиканской поддержки значительно выросли. Благодаря личному вниманию главы региона Михаила Игнатьева и правительства республики Чебоксары получили федеральную поддержку на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. На проект "Чувашия - сердце Волги" направлено 1,8 миллиарда рублей, - отметил Ладыков.

По федеральной программе "Комфортная городская среда" в 2019 году на благоустройство общественных пространств направляется более 157 миллионов рублей, по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 985 миллионов, как добавил сити-менеджер. По федеральному проекту "Чистая вода" начато строительство центрального водопровода в деревне Чандрово. Жители ждали решения этого вопроса более 20 лет.

Еще один масштабный проект, стартующий в Чебоксарах, - модернизация городских систем водоснабжения и водоотведения. В Минстрое Российской Федерации было подписано соглашение о выделении Чебоксарам трех миллиардов рублей Новым банком развития БРИКС.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Алексей Ладыков сообщил, что в городе реализуется 60 инвестиционных проектов общей стоимостью около 15 миллиардов рублей. Благодаря им к 2025 году в Чебоксарах может быть создано более четырех тысяч новых рабочих мест. Он отдельно поблагодарил руководство республики за выделение 147 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях и возможность оснастить современным технологическим оборудованием пищеблоки детских садов.

В городе одновременно ведется строительство 16 микрорайонов. По словам сити-менеджера, в 2019 году в Чебоксарах планируется установить новый рекорд по строительству жилья - 430 тысяч квадратных метров. Это около девяти тысяч квартир.

Масштабные проекты - строительство школ и детских садов. В канун празднования 550-летия Чебоксар откроются новые социальные объекты - школа в микрорайоне "Волжский-3" на 1100 мест и второй корпус средней школы №61 на 500 мест. Кроме того, строится школа на 1600 мест в Новом городе, которую введут в эксплуатацию в следующем учебном году. Разработан проект школы на 1650 мест в микрорайоне "Садовый". Готовятся проекты школ в микрорайонах "Университетский" и "Солнечный". Алексей Ладыков также отметил, что в этом году в Чебоксарах должны быть построены 10 новых детских садов на 2160 мест. Один из них уже открылся в микрорайоне "Соляное", еще один откроется в юбилейную неделю в микрорайоне "Новый город". Проектируется еще девять детских садов, ожидается получение экспертизы в 2019 году.

Глава городской администрации рассказал о вовлечении граждан в развитие Чебоксар. Интернет-проект "Открытый город" объединяет уже больше 20 тысяч жителей, которые могут участвовать в голосовании на общегородские темы и оценивать нововведения. Кстати, в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" проект занял первое место.

- Мы благодарны чебоксарцам за активное участие в жизни города. В ходе реализации нового проекта на пять процентов снизилось количество обращений чебоксарцев в органы местного самоуправления, - отметил Алексей Ладыков.

Говоря о программе "Инициативное бюджетирование", глава администрации сообщил, что из 39 претендентов на сумму 117,7 миллиона рублей семь проектов получили софинансирование из республиканского и городского бюджетов на 24 миллиона рублей.