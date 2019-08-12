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12.08.2019 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области семь человек пострадали в лобовом столкновении на трассе Самара - Волгоград.

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Как сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по региону, около 11 часов по московскому времени на 2 километре подъезда от трассы к городу Марксу столкнулись две легковые машины.

По предварительным данным, 82-х летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chery, за рулем которой находился 71-летний мужчина.

В результате аварии пострадало семь человек, из них шестеро госпитализированы. Ранения получили оба водителя, а также женщины 76 и 63 лет, молодой человек 19 лет и девушка 17 лет.

В областном министерстве здравоохранения рассказали, что пострадавших госпитализировали в Марксовскую районную больницу, трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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