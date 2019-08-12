МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Главное управление МЧС по Иркутской области предупредило о повышении уровня воды в реках нескольких районов области из-за сильных дождей.

Ведомство, ссылаясь на Иркутский гидрометрцентр, сообщает, что 13 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 16 м/с. В этой связи 13-14 августа ожидается повышение уровня реки Уды в Нижнеудинске, реки Ия в Тулуне и Бирюсы на участке Бирюсинск - Шиткино на 80 - 125 сантиметров.

В понедельник, по данным МЧС, уже зафиксировано повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса - на 100-200 сантиметров, на реке Ия - на 15-35 сантиметров. Однако все реки останутся ниже критических отметок, подчеркивается в сообщении МЧС.

Тем временем агентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Тулуна пишет, что 13 августа прогнозируется подъем уровня воды в Ие до 570-590 сантиметров, 14 августа - до 610-630 сантиметров при критической отметке 700 см. В Нижнеудинске 13 августа ожидается повышение Уды до 280-300 сантиметров при критической отметке 320 сантиметров. Данные территории уже пережили две волны разрушительного паводка, в результате которых пострадали 45 тысяч человек.

Накануне на очередной пресс-конференции, посвященной ситуации в пострадавших от наводнения территориях, губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что вероятность третьей волны паводка крайне низка.