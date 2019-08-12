Новосибирский бизнесмен прописал в одном доме больше тысячи мигрантов

Более тысячи приезжих из стран ближнего зарубежья были прописаны в одном частном доме на территории Ленинского района Новосибирска. Как рассказала "РГ" представитель областного ГУ МВД Наталья Жуласова, в полиции возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан.

Фигурантом дела стал 32-летний предприниматель, директор одной из коммерческих фирм. Он арендовал дом в одном из садовых обществ и организовал там своего рода "гостиницу" для мигрантов, предоставляя им временное жилье. Однако полицию удивило количество прописанных там работников из-за рубежа. Ушлый предприниматель оформлял до сотни человек в день. Все они якобы легально становились на миграционный учет и получали временную прописку в "резиновом" доме.

Когда же сотрудники правоохранительных органов приехали по адресу с проверкой, оказалось, что на трех этажах расположено 16 комнат, а в них оборудовано 92 спальных места. Где, в таком случае, находятся еще более девятисот человек, осталось загадкой. У многих мигрантов, живущих в тесноте да не в обиде, не оказалось на руках никаких документов.

По сведениям полиции, организатор этого "хостела" получал за оформление каждого трудяги на территории России вознаграждение от неустановленных пока лиц. Суммы этих "премий" сильно разнились. Теперь гостеприимному бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.