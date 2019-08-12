Обновленный Енисейск с размахом отметил свое 400-летие

Торжества продлились три дня - начались в пятницу, 9-го и завершились в воскресение, 11 августа. Никогда за всю свою историю Енисейск не видел такого количества гостей - туристов на старинных улицах было явно больше, чем горожан.

Программа празднования была очень насыщенной. Гостей на дне рождения Енисейска ждали выставки, музейные экспозиции, экскурсии, концерты и уличные спектакли - не заскучаешь. Только на ярмарке народных промыслов "Енисейск ремесленный" можно было задержаться надолго, а еще труднее удержатся и не купить понравившееся.

Нас, корреспондентов РГ, тщательно отслеживающих всю подготовку города к юбилею, удивило другое… Еще в начале мая многие здания, в том числе величественный Богоявленский собор постройки 1712 года, были в строительных лесах. Рядом экскаватор сносил какие-то торговые павильоны. На центральной улице укладывали бордюр и по тротуарам было не пройти. Казалось, в оставшиеся два-три месяца город в порядок привести не успеют…

Но - успели! В августе Енисейск предстал перед нами обновленным. Да, некоторые объекты завершить не успели - все-таки количество зданий, нуждающихся в реставрации, очень велико.

Кстати, еще в 2000 году Енисейск вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получив статус "исторического поселения". В черте города было выявлено 95 памятников культурного наследия федерального и регионального значения. В 2013 был принята краевая долгосрочная программа подготовки города к 400-летию, а спустя год юбилей Енисейска попал в список мероприятий федерального значения. После этого, как говорится, все завертелось - в обновление города было вложено 2, 8 миллиарда рублей. Впрочем, средства пошли не только на реставрацию архитектурных памятников - на центральных улицах появилась ливневая канализация, тротуары, газоны, детская игровая зона.