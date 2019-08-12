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12.08.2019 12:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обновленный Енисейск с размахом отметил свое 400-летие

Текст: Дмитрий Лапин
Торжества продлились три дня - начались в пятницу, 9-го и завершились в воскресение, 11 августа. Никогда за всю свою историю Енисейск не видел такого количества гостей - туристов на старинных улицах было явно больше, чем горожан.
Фото: Татьяна Матящук Фото: Татьяна Матящук
Фото: Татьяна Матящук

Программа празднования была очень насыщенной.  Гостей на дне рождения Енисейска ждали выставки, музейные экспозиции, экскурсии, концерты  и уличные спектакли - не заскучаешь.  Только на ярмарке народных промыслов "Енисейск ремесленный" можно было задержаться надолго, а еще труднее удержатся и не купить понравившееся.

Нас, корреспондентов РГ, тщательно отслеживающих всю подготовку города к юбилею, удивило другое…  Еще в начале мая многие здания, в том числе величественный Богоявленский собор постройки 1712 года, были в строительных лесах. Рядом экскаватор сносил какие-то торговые павильоны. На центральной улице укладывали бордюр и по тротуарам было не пройти. Казалось, в оставшиеся два-три месяца город в порядок привести не успеют…

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Пассажиры "Енисейского экспресса" увидели 400-летний город-музей

Но - успели! В августе Енисейск предстал перед нами обновленным. Да, некоторые объекты завершить не успели - все-таки количество зданий, нуждающихся в реставрации, очень велико.

Кстати, еще в 2000 году Енисейск вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получив статус "исторического поселения". В черте города было выявлено 95 памятников культурного наследия федерального и регионального значения. В 2013 был принята краевая долгосрочная программа подготовки города к 400-летию, а спустя год юбилей  Енисейска попал в список мероприятий федерального значения. После этого, как говорится, все завертелось - в обновление города было вложено 2, 8 миллиарда рублей.  Впрочем, средства пошли не только на реставрацию архитектурных памятников  - на центральных улицах появилась ливневая канализация,  тротуары, газоны, детская игровая зона.

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
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