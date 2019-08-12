Скончалась литературный критик из Новосибирска Елена Макеенко

В возрасте 32 лет ушла из жизни литературный критик Елена Макеенко. Два последних года она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла несколько тяжелых операций.

Редактор литературного проекта "Полка" Елена Макеенко продолжала писать и во время болезни. Известность ей принес сибирский интернет-журнал Siburbia, а также портал "Горький", где она вела обзор современной русской прозы. Макеенко - одна из организаторов Красноярской ярмарки книжной культуры, модератор площадок на литературном фестивале "Новая книга" в Новосибирске.

"Лена Макеенко умерла. Бедная, милая Лена. Царствие небесное",- написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Сапрыкин. Журналист, писатель, лауреат Национальной литературной премии "Большая книга" Шамиль Идиатуллин также высказался в соцсети: "Леночка, ты была лучшей, самой точной, самой стойкой и самой любимой, такой и останешься. Спи спокойно".

"Эти полтора года Лена прожила с пониманием "своей человеческой ценности". Она знала, что мы ее любим - и мне кажется, это тоже позволило ей продержаться так долго, дольше любой нашей самой смелой надежды. Я пока не могу этим утешиться, но знаю, что со временем найду в этом ощущении опору. Может, вам тоже поможет", - написала известный литературный критик Галина Юзефович.

По данным "РГ", в последнее время Елена Макеенко продолжала дорогостоящее лечение в Германии и Израиле. Это стало возможным благодаря помощи друзей и неравнодушных людей, которые активно принимали участие в акциях в ее поддержку и сборах средств.