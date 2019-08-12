В Сибири из Lada Kalina сделали беспилотный катафалк

Беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты из Сибири.

Как сообщает ТАСС, новая машина может развивать скорость до пяти километров в час.

Именно из-за низкой скорости автомобиля разработчики предлагают использовать его в качестве транспорта похоронных служб и исключительно на территории кладбищ.

Авторы передали проект на экспертизу в НТИ "Автонет", но специалисты вернули его на доработку.

В частности, эксперты Национальной технической инициативы надеются, что авторы проекта сумеют увеличить расчетную крейсерскую скорость машины, что сделает ее пригодной для более широкого спектра применения. Для этого они готовы предложить разработчикам консультацию высококлассных специалистов в области автоматизированного транспорта.

Справка "РГ"

НТИ "Автонет" - одна из одиннадцати составляющих государственной программы Национальной технической инициативы. Этот комплекс мер подразумевает формирование принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.