В Иркутской области началось строительство жилья пострадавшим от паводка. Пока на пяти земельных участках в Тулуне планируется построить более 60 двухэтажных многоквартирных домов и свыше 2 тысяч индивидуальных. Более точные объемы строительства станут известны, когда все, кому положено, получат жилищные сертификаты и определятся с выбором.

Напомним, после второй волны паводка в конце июля комиссия признала непригодными для проживания еще несколько сотен домов - вдобавок к тем, что были определены под снос после первого наводнения. В том числе эксперты рекомендовали расселить и часть строений, которые прежде планировалось капитально отремонтировать. Повторное затопление привело их в негодность.

Как напомнил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, у жителей Иркутской области, лишившихся домов в результате июньского и июльского паводков, есть выбор: остаться в своих населенных пунктах или переехать. На минувшей неделе было принято постановление правительства РФ, которое дало пострадавшим возможность приобрести по жилищному сертификату квартиру или дом в любом регионе России.

У тех, кто решит остаться, также есть варианты: купить жилье на вторичном рынке или дождаться нового. Главная стройка развернулась в Тулуне - именно здесь больше всего домов было разрушено стихией. Как ранее пояснил губернатор, режим ЧС позволяет ускорить юридические процессы, необходимые при подготовке строительства, - изменение градпланов, перевод земель из одной категории в другую и т.п. Благодаря этому стройку удалось начать уже в нынешнем году.

Таким образом в Тулуне появятся два новых микрорайона - Березовая роща, с индивидуальной застройкой, и Угольщиков - с многоквартирными домами. На выделенных участках начались работы. Одна из строительных компаний Иркутска уже завозит технику и огораживает территорию. Иркутяне займутся двухэтажными домами. Строить их будут из газобетона, с утеплителем и отделкой кирпичом - такая технология полностью отвечает климатическим и сейсмическим условиям Сибири.

- До 1 сентября 2019 года мы должны сделать фундамент под первый блок - это 24 квартиры, - заявил глава региона.

В качестве подрядчиков на ИЖС рассматривают компании из разных регионов. На выбор потенциальных жильцов предложены проекты быстровозводимых домов стандартной площади в 72 и 53 квадратных метра. В правительстве Иркутской области заверили, что все проекты адаптированы для сибирских морозов.

Кроме жилья в новых микрорайонах появятся садики и школа.

В ожидании новоселья тулунчане живут у родных и друзей. Для них также подготовлены места в пунктах долговременного пребывания - общежитиях и санаториях, где можно перезимовать. Кроме того, областной бюджет готов компенсировать им аренду жилья - до 12 тысяч рублей в месяц на семью.

Что касается старой части Тулуна, то в территории, подвергшейся затоплению, теперь запрещено что-либо строить. Там планируют сделать парковую зону со спортивными площадками.

Изменятся и защитные сооружения города. Старую дамбу укрепили, однако Тулуну нужны новые - чтобы защитить другие микрорайоны. Так, дамбы появятся на правом берегу реки Ия - по улицам Жданова и Гидролизная, на левом берегу - по улице Песочная. Также принято решение об отдельной защите коммунальных сооружений, например, построят дамбу для канализационно-насосной станции, поскольку перенести ее в другое место нельзя - станция обслуживает несколько микрорайонов.

В Нижнеудинске - также сильно пострадавшем от наводнения - в зону затопления попадает историческая часть города, которую перенести невозможно. (Напомним, что Нижнеудинск был основан на 13 лет раньше Иркутска, в 1648 году - это одно из старейших поселений Сибири).

- В Нижнеудинске необходимо сделать трассировку защитных сооружений так, чтобы центр города был в безопасности. История города заставляет нас относиться к нему с почтением, - пояснил Сергей Левченко. - Институт "Гидропроект", который работает над новыми защитными сооружениями, это непременно учтет.

Досье РГ:

В июне-июле восемь районов Иркутской области пострадали из-за паводков, спровоцированными аномально обильными дождями в горах. По последним данным, пострадали 45 тысяч человек - таких масштабных последствий стихийного бедствия Иркутская область до сих пор не знала. 23 тысячи человек уже получили 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. На данный момент еще около 200 исков по материальной помощи находятся на рассмотрении в судах, поскольку пострадавшие либо не имели прописки по месту жительства, либо поврежденное стихией жилье не было зарегистрировано.

Около 5000 тысяч домов признаны полностью уничтоженными или не подлежащими восстановлению. Подтоплены были в общей сложности около 10 тысяч домов.

Материал подготовлен ООО "Аиф в Восточной Сибири"