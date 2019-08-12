В Красноярском крае опекуншу заподозрили в истязании ребенка

СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Бражного, которая подозревается в жестоком обращении с шестилетней девочкой, находящейся под ее опекой. Дело возбуждено по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего).

Тот факт, что ребенок постоянно ходит с синяками и ссадинами, заметили воспитатели детского сада. О своих подозрениях они сообщили в полицию. Следствие полагает, что женщина с октября 2018 года избивала девочку.

Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.