В Кузбассе дети подожгли платье на пятилетней девочке

В Новокузнецке проводится доследственная проверка инцидента с пятилетней девочкой, получившей серьезные ожоги.

По предварительной информации, 7 августа ребенок гулял возле своего дома. Они стали кружиться, держась за руки, с 11-летней подругой, а девятилетняя в это время стояла рядом и баловалась зажигалкой. В какой-то момент платье на самой младшей из девочек вспыхнуло. Остальные испугались и убежали.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшая добралась до калитки. Ее, плачущую, из окна увидел брат и позвал отца. Тот занес дочь домой и вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у ребенка термические ожоги.

Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Проверка обстоятельств случившегося продолжается.