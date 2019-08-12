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12.08.2019 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Мариинском районе Кузбасса полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое получили травмы.

Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек

Автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mitsubishi Canter столкнулись лоб в лоб накануне около десяти часов вечера местного времени на втором километре автодороги Мариинск-Калининский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Мариинскому району и сотрудники госавтоинспекции.

- По предварительным данным, водитель легковой иномарки, двигаясь по направлению от поселка Калининский в сторону Мариинска, выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение с грузовиком, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В результате водитель Toyota и два его пассажира погибли, а три пассажира Mitsubishi, в том числе четырехлетний ребенок, попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Проверка, по результатам которой будет принято соответствующее закону решение, продолжается.

Кстати

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала текущего года в Кузбассе пресечено 3536 фактов нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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