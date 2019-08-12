В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Мариинском районе Кузбасса полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое получили травмы.

Автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mitsubishi Canter столкнулись лоб в лоб накануне около десяти часов вечера местного времени на втором километре автодороги Мариинск-Калининский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Мариинскому району и сотрудники госавтоинспекции.

- По предварительным данным, водитель легковой иномарки, двигаясь по направлению от поселка Калининский в сторону Мариинска, выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение с грузовиком, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В результате водитель Toyota и два его пассажира погибли, а три пассажира Mitsubishi, в том числе четырехлетний ребенок, попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Проверка, по результатам которой будет принято соответствующее закону решение, продолжается.

Кстати

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала текущего года в Кузбассе пресечено 3536 фактов нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.