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12.08.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

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- При проведении земляных работ в зоне реконструкции новосибирского аэропорта обрушился грунт. Засыпанными оказались пятеро рабочих. Они получили множественные травмы и были госпитализированы, - цитирует Интерфакс собственный источник.

Все пострадавшие - граждане государств Центральной Азии, работающие на начальном этапе реконструкции аэропорта. Проект подразумевает обновление стоянок самолетов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и ограждения по периметру воздушной гавани.

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