В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта

Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

- При проведении земляных работ в зоне реконструкции новосибирского аэропорта обрушился грунт. Засыпанными оказались пятеро рабочих. Они получили множественные травмы и были госпитализированы, - цитирует Интерфакс собственный источник.

Все пострадавшие - граждане государств Центральной Азии, работающие на начальном этапе реконструкции аэропорта. Проект подразумевает обновление стоянок самолетов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и ограждения по периметру воздушной гавани.