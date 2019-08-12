В Новосибирске создали комплекс ускоренной реабилитации после инсульта

Новости

В Беларуси хотят взять под контроль качество лекарств 13:44
Какие арбузы слаще: с семечками или без 13:35
В Совфеде обратили внимание на участие в митинге 10 августа лиц с двойным гражданством 13:31
В Ленобласти локализовали трехдневный пожар на свалке 13:26
В Новой Москве на школьницу напали с ножом 13:16
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках 13:00
Land Rover Freelander возродится благодаря BMW 13:00
В Сочи объявили в федеральный розыск замначальника угро 12:59
В Подмосковье появились первые тактильные светофоры 12:55
В Волгограде задержали продавцов поддельных химикатов от вредителей 12:50
В Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров 12:49
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму 12:48
Volkswagen Polo Football Edition прикинулся новинкой 12:48
В Воронеже показали "такси будущего" 12:48
В Москве утвердили интерьер станции метро "Лефортово" 12:41
На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим 12:41
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии 12:40
Житель Карелии выиграл квартиру бизнес-класса в Москве 12:38
Названы регионы РФ с самыми толстыми детьми 12:37
В Сибири из Lada Kalina сделали беспилотный катафалк 12:25
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области 12:23
Археологи выяснили, что позволило выжить древним людям на высокогорье 12:21
В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве 12:11
В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке 12:11
Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске создали комплекс ускоренной реабилитации после инсульта

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Группа ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработала комплекс реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как сообщили в вузе, система  представляет собой управляемое компьютером мехатронное устройство весом около 200 килограммов. Разработчики утверждают, что благодаря комплексу можно практически вдвое сократить период реабилитации - во многих случаях с полугода до нескольких месяцев, а также восстановить двигательные функции после различных травм.

Фото: iStock
Пострадавшие от сердечного приступа назвали странный симптом недуга

Доцент кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ Алексей Цыгулин рассказал, что система работает следующим образом: под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки.

- Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется, - говорит ученый.

Испытания механической системы проводились совместно с практикующими врачами Бердского реабилитационного центра и клиники "Движение". Врачи-специалисты подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта и различного рода травм.

Сейчас разработчики ведут поиск инвесторов. Предположительная стоимость машины составит примерно два-три миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.

Справка "РГ"

Сложная конструкция комплекса содержит подвижные платформы с тремя степенями свободы для крепления ступней и голеней пациента, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла. Все компоненты подвижные и управляемые по заданной программе.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума