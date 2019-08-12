В Новосибирске создали комплекс ускоренной реабилитации после инсульта

Группа ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработала комплекс реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Как сообщили в вузе, система представляет собой управляемое компьютером мехатронное устройство весом около 200 килограммов. Разработчики утверждают, что благодаря комплексу можно практически вдвое сократить период реабилитации - во многих случаях с полугода до нескольких месяцев, а также восстановить двигательные функции после различных травм.

Доцент кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ Алексей Цыгулин рассказал, что система работает следующим образом: под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки.

- Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется, - говорит ученый.

Испытания механической системы проводились совместно с практикующими врачами Бердского реабилитационного центра и клиники "Движение". Врачи-специалисты подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта и различного рода травм.

Сейчас разработчики ведут поиск инвесторов. Предположительная стоимость машины составит примерно два-три миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.

Справка "РГ"

Сложная конструкция комплекса содержит подвижные платформы с тремя степенями свободы для крепления ступней и голеней пациента, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла. Все компоненты подвижные и управляемые по заданной программе.