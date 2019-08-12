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Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном. Сервисом пользуются около 50 тысяч человек в разных городах России и стран СНГ.
Искать пропавших питомцев теперь помогают и push-уведомления. Фото: Photoxpress

Идея создать интерактивную доску объявлений родилась у авторов в прошлом году. В ходе работы охват проекта значительно расширился. В приложении владелец может отыскать информацию о продаже собак и кошек, подобрать ветеринарные препараты, подходящего партнера для случки/вязки, найти адрес зоогостиницы или грумера для стрижки.

Фото: Juno The Angry Cat/Instagram
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"В нашем городе много бездомных животных. И родилась мысль создать сервер с геолокацией и push-уведомлениями, чтобы помочь хозяевам найти своих питомцев или пристроить найденышей, - рассказал "РГ" руководитель проекта Юрий Ященко. - А поскольку функция имеет выраженную социальную направленность, то решили привлечь пользователей за счет включения рубрик о продаже животных, ветеринарных услугах и тем самым получить возможность окупать проект. Ведь вся работа над ним протекала на голом энтузиазме, без привлечения инвесторов - на сегодняшний день было вложено более 1,5 миллиона рублей".

В команду привлекли молодых специалистов, студентов и продвинутых школьников. В итоге система получилась простой и понятной. Достаточно скачать приложение на телефоны с платформой Android и iOS.

Если у вас исчез кот (убежала собака), нужно выложить фото в хорошем разрешении, описать питомца и указать на карте место пропажи. Это заметят другие пользователи. Как только они окажутся в радиусе указанной метки, на их телефон придет уведомление "В вашем районе потерялся кот!". Останется лишь открыть сообщение. Если вашего питомца кто-то видел, то об этом сообщат автору объявления. За первые три месяца работы более тысячи человек нашли своих потеряшек - большей частью из Москвы и Петербурга. Чем большее число людей закачает приложение, тем насыщеннее сеть поиска.

Фото: РИА Новости
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"В соцсетях тоже публикуют такую информацию, но она разрознена по страницам благотворительных фондов и приютов, а здесь информация доходит быстрее, - продолжает Юрий Ященко. - С помощью сервиса животное можно найти дня за четыре".

В перспективе авторы проекта хотят реализовать такую функцию, как нейросеть внутри приложения. То есть когда пользователь будет размещать фотографию своего питомца, сложный алгоритм моментально будет сравнивать фотографии внутри сервиса и выдавать варианты с максимальным числом совпадений. Так хозяин сразу узнает, если его питомца уже нашли.

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