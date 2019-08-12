Новости

Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасительные метры

В Тулуне и Нижнеудинске построят новые дамбы. Они будут рассчитаны на волну 14 метров
Текст: Тимофей Борисов (Иркутск - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
В подтопленных Тулуне и Нижнеудинске построят новые дамбы. Защитные сооружения будут рассчитаны на волну 14 метров.

Такое решение принято на заседании правительства Иркутской области. Сейчас уже начаты проектные работы. К созданию новых гидротехнических сооружений подключили институт "Гидропроект".

В Тулуне решено запретить строительство в низине, подвергшейся затоплению, поэтому ремонтировать старую дамбу смысла нет

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко - это принципиальные решения, так как в наиболее пострадавшем Тулуне решено отказаться от реконструкции старой дамбы, а в Нижнеудинске дамбы вообще не было. Но вот теперь она будет, несмотря на то что в городе смыло всего 57 домов. Для сравнения в Тулуне эта цифра превысила одну тысячу домов. Однако областные власти посчитали, что и такой ущерб неприемлем и лучше потратиться сейчас, чем надеяться на то, что ударов стихии в дальнейшем не последует.

Фото: Екатерина Вострикова/РГ
В Иркутской области началось строительство жилья пострадавшим от паводка

В Нижнеудинске строительство совершенно новой дамбы потребовалось еще и потому, что тут нельзя принять решение об отселении с потенциально затопляемых территорий, так как местная речка Уда в этом году затопила самый центр города. Заставить людей покинуть эту часть города и запретить тут строительство невозможно, так как там находится много памятников истории и культуры.

А в Тулуне принципиальным был вопрос, досыпать ли старую дамбу вдоль берегов местной реки Ия еще на несколько метров. Дело в том, что старая дамба по сути-то выдержала напор воды. Ее не прорвало. Но волна оказалась такой мощной и высокой, что вода просто перехлестнула через край.

При этом старая дамба строилась с учетом прошлого наводнения. Однако в этом году паводок побил все рекорды. И не известно, пойдет ли он на новый рекорд в дальнейшем. Поэтому и было решено не рисковать, тем более что старая дамба защищала только часть города. Тулун лишь частично находится в котловине, и если запретить дальнейшее строительство в низинных местах, то старая дамба становится вообще ненужной. Именно такое решение и было принято.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Защитные сооружения построят заново в новом месте, так как зона, пережившая наводнение, перестанет быть жилой. Также принято решение об отдельной защите ряда коммунальных сооружений.

"Мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения, это уже не семь, а 14 метров", - сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кстати, на территориях, подвергшихся затоплению, уже завершено обследование пострадавших помещений. Не подлежат ремонту - 3448 домов. Еще 5620 требуют кап­ремонта.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве