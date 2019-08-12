В подтопленных Тулуне и Нижнеудинске построят новые дамбы. Защитные сооружения будут рассчитаны на волну 14 метров.

Такое решение принято на заседании правительства Иркутской области. Сейчас уже начаты проектные работы. К созданию новых гидротехнических сооружений подключили институт "Гидропроект".

В Тулуне решено запретить строительство в низине, подвергшейся затоплению, поэтому ремонтировать старую дамбу смысла нет

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко - это принципиальные решения, так как в наиболее пострадавшем Тулуне решено отказаться от реконструкции старой дамбы, а в Нижнеудинске дамбы вообще не было. Но вот теперь она будет, несмотря на то что в городе смыло всего 57 домов. Для сравнения в Тулуне эта цифра превысила одну тысячу домов. Однако областные власти посчитали, что и такой ущерб неприемлем и лучше потратиться сейчас, чем надеяться на то, что ударов стихии в дальнейшем не последует.

В Нижнеудинске строительство совершенно новой дамбы потребовалось еще и потому, что тут нельзя принять решение об отселении с потенциально затопляемых территорий, так как местная речка Уда в этом году затопила самый центр города. Заставить людей покинуть эту часть города и запретить тут строительство невозможно, так как там находится много памятников истории и культуры.

А в Тулуне принципиальным был вопрос, досыпать ли старую дамбу вдоль берегов местной реки Ия еще на несколько метров. Дело в том, что старая дамба по сути-то выдержала напор воды. Ее не прорвало. Но волна оказалась такой мощной и высокой, что вода просто перехлестнула через край.

При этом старая дамба строилась с учетом прошлого наводнения. Однако в этом году паводок побил все рекорды. И не известно, пойдет ли он на новый рекорд в дальнейшем. Поэтому и было решено не рисковать, тем более что старая дамба защищала только часть города. Тулун лишь частично находится в котловине, и если запретить дальнейшее строительство в низинных местах, то старая дамба становится вообще ненужной. Именно такое решение и было принято.

Защитные сооружения построят заново в новом месте, так как зона, пережившая наводнение, перестанет быть жилой. Также принято решение об отдельной защите ряда коммунальных сооружений.

"Мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения, это уже не семь, а 14 метров", - сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кстати, на территориях, подвергшихся затоплению, уже завершено обследование пострадавших помещений. Не подлежат ремонту - 3448 домов. Еще 5620 требуют кап­ремонта.