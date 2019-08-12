Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа

Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

- Стабилизация [ситуации] осуществляется, руковожу всеми необходимыми работами лично. В настоящее время осуществляем проливку технической территории склада комбинированным способом: с воздуха - самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, с земли - специализированной техникой, в том числе с применением робототехнических комплексов, - приводит слова Лапина агентство.

Командующий отметил, что за ночь и сегодняшний день новых хлопков на складе не было.

Напомним, что взрывы боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа из-за пожара, возникшего при погрузочных работах. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали около 16 тысяч жителей. Один человек погиб на месте. В районе был введен режим ЧС, который сняли через два дня. 9 августа взрывы возобновились - на этот раз причиной стало попадание молнии. Число пострадавших от взрывов превысило 30 человек. Повторно был введен режим ЧС. Он продлен до 13 августа.

Если опасности больше не возникнет, то жителям Каменки 13 августа разрешат вернуться домой и предоставят автобусы, уточняет агентство со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса. В дома люди будут заходить в сопровождении военных - на случай разлета осколков.

По словам губернатора, владельцам восьми домов, сгоревших в результате взрывов, Министерство обороны РФ, выплатит компенсации равные стоимости жилья.

В свою очередь, власти Красноярского края выплатят компенсацию всем эвакуированным жителям Каменки, вне зависимости от того, пострадали ли они сами и их имущество. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сумма компенсации составит 10 тысяч рублей.