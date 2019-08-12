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12.08.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа

Текст: Екатерина Дементьева

Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Фото: Reuters
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- Стабилизация [ситуации] осуществляется, руковожу всеми необходимыми работами лично. В настоящее время осуществляем проливку технической территории склада комбинированным способом: с воздуха - самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, с земли - специализированной техникой, в том числе с применением робототехнических комплексов, - приводит слова Лапина агентство.

Командующий отметил, что за ночь и сегодняшний день новых хлопков на складе не было.

Напомним, что взрывы боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа из-за пожара, возникшего при погрузочных работах. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали около 16 тысяч жителей. Один человек погиб на месте. В районе был введен режим ЧС, который сняли через два дня. 9 августа взрывы возобновились - на этот раз причиной стало попадание молнии. Число пострадавших от взрывов превысило 30 человек. Повторно был введен режим ЧС. Он продлен до 13 августа.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Если опасности больше не возникнет, то жителям Каменки 13 августа разрешат вернуться домой и предоставят автобусы, уточняет агентство со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса. В дома люди будут заходить в сопровождении военных - на случай разлета осколков.

По словам губернатора, владельцам восьми домов, сгоревших в результате взрывов, Министерство обороны РФ, выплатит компенсации равные стоимости жилья.

В свою очередь, власти Красноярского края выплатят компенсацию всем эвакуированным жителям Каменки, вне зависимости от того, пострадали ли они сами и их имущество. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сумма компенсации составит 10 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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