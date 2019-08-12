12 августа матчем "Ростов" - "Крылья Советов", который состоялся после подписания номера в печать, завершился пятый тур чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Ну а чуть ранее знаковое событие произошло в Грозном, куда приехал обновленный "Спартак" и победил 3:1.

Не секрет, что болельщики "красно-белых" прозвали главного тренера команды Олега Кононова пиджаком. Изначально - за манеру одеваться, поскольку на людях Олег Георгиевич традиционно показывался в строгом костюме. Но чем хуже играл "Спартак", тем больше недовольства вкладывали фанаты в это прозвище. Пиджаки стали появляться на трибунах, а наиболее активные болельщики громогласно призывали их снять. То есть, по сути, призывали к отставке. В "Спартаке" глас народа трактовали иначе. Увольнять Кононова вроде бы никто не собирается, а пиджак он снял в самом прямом смысле слова. Второй матч подряд он наблюдает за командой в стильном поло. И новый имидж Олега Георгиевича, честно признаться, куда симпатичнее. Как и сама игра "красно-белых", которые дважды кряду - сначала в квалификации Лиги Европы "Туну", а теперь в и Премьер-лиге "Ахмату" - забили по три мяча. Причем все - с игры.

Понятно, что преображение "Спартака" связано отнюдь не с тем, что Кононов снял пиджак. Скорее так совпало, поскольку "красно-белые" именно сейчас, по сути, закончили комплектование состава. В Грозном впервые мы увидели в деле с первых минут всю тройку новичков, на которых сделана основная ставка. И все они понравились. Чемпион мира Андре Шюррле впечатлил игровым мышлением и исполнительным мастерством - отдал голевую передачу на Бакаева, разогнав контратаку, а во втором тайме забил сам очень породистый гол. Голландец Гус Тиль, купленный за впечатляющие 18 миллионов евро, с ходу отметился двумя голевыми передачами. Джордан Ларссон запомнился опасными ударами и был весьма активен. Одним словом, если все эти ребята продолжат в том же духе, то у "Спартака" могут открыться очень даже неплохие перспективы.

Отдельных аплодисментов заслужил другой новичок - Зелимхан Бакаев. Большие авансы ему выдавали еще по ходу межсезонья, а теперь полузащитник их начал оправдывать. Два мяча в ворота "Туна", теперь вот - дубль в Грозном.

- Новый лидер - это громко сказано. После двух-трех матчей ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать хорошую игру - забивать, отдавать. Только тогда, возможно, смогу сказать, что да, я лидер. А пока только начало, много работы предстоит, - скромно заметил в беседе с журналистами Бакаев.

Матч с "Ахматом" стал второй победой "Спартака" в сезоне. Но запомнится он не только удачной игрой гостевой команды. Вышедший на замену форвард грозненцев Аблайе Мбенг на 75-й минуте забил гол, после чего довольно быстро доигрался до удаления. Сначала он сцепился с капитаном "красно-белых" Георгием Джикией, затем ему же наступил на ногу - две глупые желтые карточки, трансформировавшиеся в красную. Этот эпизод, очевидно, был воспринят зрителями слишком болезненно. И в какой-то момент по стадиону из громкоговорителя донеслось оскорбление в адрес рефери. Ситуация именно для этой арены, к слову, не новая - когда-то здесь уже слышали "судья продажная…" А разбираться в ней футбольным властям еще предстоит. Виновным назвали одного из сотрудников пресс-службы "Ахмата", которого вроде бы тут же уволили. Но история в любом случае резонансная, и доступ к громкоговорителю на стадионе было бы неплохо ограничить.

Лига чемпионов

13 августа вечером "Крас­нодар" проведет ответный матч квалификации Лиги чемпи­онов. "Быки" в гостях сыграют против португальского "Порту".

По итогам первого матча, в котором российский клуб на своем поле уступил 0:1, шансов для оптимизма почти не осталось. "Краснодар" не смог использовать ни одного своего момента в той ситуации, когда соперник только вышел из отпуска и еще не набрал форму. Ждать, что в гостях будет легче, не приходится. "Порту" - опытнейший лигочемпионский боец, который на родном "Эштадиу Драгау" осечки допускает крайне редко. Букмекерские конторы тоже однозначны в прогнозах. Хозяева - явные фавориты, а вероятность победы "быков" воспринимается скорее равной чуду. Травма нападающего Ари только ухудшает положение "Краснодара". Но даже в такой тяжелейшей ситуации бороться, разумеется, надо. Тем более что для выхода в следующий раунд может хватить и победы с минимальным счетом. Нужно просто начать забивать. "Краснодар" с его атакующей философией делать это умеет.

Где будем смотреть

13 августа, вторник, Матч-ТВ

21.50 "Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия). Прямая трансляция.