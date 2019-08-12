В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе

В Бабаюртовском районе Дагестана три человека погибли и один пострадал в результате ДТП. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МВД региона.

Авария произошла на 380-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала. По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ -2106 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с иномаркой.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончались водитель автомашины ВАЗ-2106 и два его пассажира. Водитель Honda с различными телесными повреждениями помещен в районную больницу села Бабаюрт", - сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.