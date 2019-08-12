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12.08.2019 11:56
Проект: В регионах

В Ингушетии возрождают село Даттых

Текст: Алена Ларина (Магас)
В приграничное с Чечней ингушское село Даттых планируют вернуть семьи, покинувшие его в прежние годы.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Для этого поселение начали благоустраивать, в том числе отремонтировали ведущую в него дорогу. В этом году в нем появится новый водопровод длиной около полутора километров. На его строительство в бюджете заложено восемь миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Фото: Алена Ларина/РГ
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Должны решиться вопросы электро- и газоснабжения Даттых, где сегодня проживает всего несколько семей. Раньше было более 300 (!).

В правительстве Ингушетии разработали план мероприятий по возрождению села. Кстати, в Сунженском районе до нового года введут в строй восемь новых объектов. В следующем году построят школу и детский сад в сельском поселении Троицкое.

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