В Ингушетии возрождают село Даттых

В приграничное с Чечней ингушское село Даттых планируют вернуть семьи, покинувшие его в прежние годы.

Для этого поселение начали благоустраивать, в том числе отремонтировали ведущую в него дорогу. В этом году в нем появится новый водопровод длиной около полутора километров. На его строительство в бюджете заложено восемь миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Должны решиться вопросы электро- и газоснабжения Даттых, где сегодня проживает всего несколько семей. Раньше было более 300 (!).

В правительстве Ингушетии разработали план мероприятий по возрождению села. Кстати, в Сунженском районе до нового года введут в строй восемь новых объектов. В следующем году построят школу и детский сад в сельском поселении Троицкое.