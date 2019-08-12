Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации

Сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о том, как чувствует себя избитая девочка из Ингушетии после операции по ампутации части руки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По словам докторов, пациентка получает сеансы баротерапии и ее состояние улучшается. Также продолжается лечение других ран.

Девочка уже переведена из реанимации в отделение. Она активно идет на контакт, разговаривает и даже уже бегает. С ней занимаются реабилитологи.

Напомним, малышка попала в детскую больницу Назрани в тяжелом состоянии с множественными травмами тела и следами побоев. После чего была перевезена в в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медики делали все возможное для сохранения обеих конечностей. Однако из-за возникших осложнений пришлось применить ампутацию части одной руки.

В издевательствах над ребенком обвиняют ее родную тетю, которая воспитывала девочку без установления опеки. Против нее возбуждено уголовное дело.