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12.08.2019 19:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации

Текст: Елена Мелихова (Магас)

Сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о том, как чувствует себя избитая девочка из Ингушетии после операции по ампутации части руки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии

По словам докторов, пациентка получает сеансы баротерапии и ее состояние улучшается. Также продолжается лечение других ран.

Девочка уже переведена из реанимации в отделение. Она активно идет на контакт, разговаривает и даже уже бегает. С ней занимаются реабилитологи.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Врачи спасли одну руку ингушской девочки

Напомним, малышка попала в детскую больницу Назрани в тяжелом состоянии с множественными травмами тела и следами побоев. После чего была перевезена в в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медики делали все возможное для сохранения обеих конечностей. Однако из-за возникших осложнений пришлось применить ампутацию части одной руки.

В издевательствах над ребенком обвиняют ее родную тетю, которая воспитывала девочку без установления опеки. Против нее возбуждено уголовное дело.

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