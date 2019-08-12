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12.08.2019,  
19:56
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны: истребители F-16 сопровождали российские Ту-95МС

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановое патрулирование над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах российские самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 норвежских ВВС.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, продолжительность полета составила более девяти часов. В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей. При этом строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.

Отметим, что Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина ракетоносца около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Кстати

Восьмого августа стратегические самолеты-ракетоносцы России Ту-95МС приняли участие в учениях "Океанский щит - 2019" и провели полеты над международными водами Берингового моря. Продолжительность полета составила свыше десяти часов.

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