Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей

79-летняя жительница города Микунь перечислила мошенникам два миллиона 62 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

В ход пошла распространенная схема обмана: злоумышленник представился сотрудником банка и убедил пожилую женщину в том, что ей положена компенсация за покупку просроченных лекарств. А затем попросил компенсировать расходы, связанные с оформлением выплаты.

Пожилая женщина в течение месяца восемь раз переводила аферисту деньги на фамилии пяти разных получателей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в Сосногорске: там 76-летняя женщина купила аппарат для лечения сердца и сосудов, оказавшийся некачественным. Еще в 2011 году многие москвичи жаловались на этот прибор и методы его продажи: реклама описывала изделие практически как панацею, но покупатели не чувствовали обещанного эффекта.

ФАС признала агрессивную рекламу аппарата незаконной, а Роспотребнадзор обращал внимание на случаи продажи неработающего прибора.Телефонный аферист воспользовался ситуацией: представился сотрудником аудиторской компании и предложил пенсионерке помочь добиться компенсации в 584 тысячи рублей за некачественный прибор.

Пожилая женщина перевела мошеннику 326 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.