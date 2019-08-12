На Балтийском и Северном флотах почтили память подводников "Курска"

12 августа на Балтийском и Северном флотах прошли памятные мероприятия, посвященные 19-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".

На кораблях и в частях были приспущены флаги, прошли митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, погибших вспомнили и в филиале Военно-морской академии в Калининграде. Пятеро его выпускников служили на "Курске" и погибли при исполнении воинского долга - Андрей Силогава, Олег Насиковский, Борис Гелетин, Александр Гудков и Сергей Фитерер. Мемориальные плиты с их именами установлены в вузе.

Митинги памяти членов экипажа подлодки прошли в Мурманской области, в том числе в ЗАТО Видяево, откуда "Курск" ушел в свой последний поход. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу подводникам, погибшим в океане, торжественным маршем прошли парадные расчеты, отдавая дань памяти погибшим морякам, сообщило управление по взаимодействию со СМИ правительства Мурманской области.