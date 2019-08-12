В Вологодской области завели дело о гибели шести человек при пожаре

Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. При осмотре места ЧП обнаружили останки шести тел, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в управлении МЧС по Вологодской области, пожар произошел в ночь с 11 на 12 августа в деревне Бурцево Усть-Кубинского района. Загорелся одноэтажный дом с печным отоплением, который использовали в качестве дачи.

В этой деревне хозяева домов не живут постоянно. В полицию обратилась родственница одного из тех людей, кто поехал на отдых в деревню. Она не могла до него дозвониться и забеспокоилась.

По предварительным данным, среди шестерых погибших были и двое детей. На месте происшествия работает постоянно действующая следственно-оперативная группа, в составе которой опытные следователи и криминалисты.