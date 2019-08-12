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12.08.2019 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге погибший под электричкой подросток был игроком ФК "Зенит-84"

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Подросток, погибший под колесами электрички на петербургской станции "Ручьи", оказался воспитанником Детского футбольного клуба "Зенит-84". Мальчику было всего 15 лет.

Фото: instagram.com/nickvaluev
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"Ты был нашим другом и партнером", - говорится в сообщении ФК.

Напомним, трагедия произошла в Калининском районе вечером 9 августа. По информации Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления СК России, подросток попал под колеса электрички, переходя пути по нерегулируемому пешеходному переходу.

Роковую роль сыграли наушники, из-за которых юный футболист не услышал сигналы, подаваемые машинистом. Как сообщает ТАСС, в последний путь погибшего проводят завтра утром в Екатерининском морге Петербурга.

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