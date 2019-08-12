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12.08.2019 18:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки

Текст: Георгий Санатин (Вологодская область)

Новый способ мошенничества придумали предприимчивые люди в Череповце - они отслеживают в интернете активность родителей, ищущих кружки для своих детей, и пытаются вымогать с них деньги.

Об этом сообщила на официальном сайте мэрия Череповца. Аферисты представляются сотрудниками учебных центров и секций, и требуют от родителей внести предоплату за занятия.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Подмосковье появятся электронные сертификаты на посещение кружков

Злоумышленники пользуются тем, что многие родители еще не разобрались в работе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая была введена в Вологодской области в рамках нацпроекта "Образование" в 2017 году.

Внедрение сертификатов на дополнительное образование позволяет детям бесплатно посещать кружки и секции, в том числе частные, используя бюджетные средства. Сертификаты не всегда покрывают стоимость занятий, особенно если ребенок посещает несколько секций - в таком случае родителям приходится доплачивать за выбранную программу.

Этим и пользуются мошенники, которые пишут родителям в социальных сетях под видом работников организаций дополнительного образования и требуют внести деньги за занятия онлайн-переводом.

Руководители учебных центров обращают внимание на то, что никаких предоплат по сертификатам не требуется. Платить за занятия ребенка нужно только после заключения договора, и оплата производится не на карту частного лица, а на расчетный счет организации, либо наличными с выдачей чека.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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