В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки

Новый способ мошенничества придумали предприимчивые люди в Череповце - они отслеживают в интернете активность родителей, ищущих кружки для своих детей, и пытаются вымогать с них деньги.

Об этом сообщила на официальном сайте мэрия Череповца. Аферисты представляются сотрудниками учебных центров и секций, и требуют от родителей внести предоплату за занятия.

Злоумышленники пользуются тем, что многие родители еще не разобрались в работе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая была введена в Вологодской области в рамках нацпроекта "Образование" в 2017 году.

Внедрение сертификатов на дополнительное образование позволяет детям бесплатно посещать кружки и секции, в том числе частные, используя бюджетные средства. Сертификаты не всегда покрывают стоимость занятий, особенно если ребенок посещает несколько секций - в таком случае родителям приходится доплачивать за выбранную программу.

Этим и пользуются мошенники, которые пишут родителям в социальных сетях под видом работников организаций дополнительного образования и требуют внести деньги за занятия онлайн-переводом.

Руководители учебных центров обращают внимание на то, что никаких предоплат по сертификатам не требуется. Платить за занятия ребенка нужно только после заключения договора, и оплата производится не на карту частного лица, а на расчетный счет организации, либо наличными с выдачей чека.