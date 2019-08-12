В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек

Члены поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества нашли в Карелии в урочище Сандармох, где захоронены узники политических репрессий и финских концентрационных лагерей, останки двух человек. Предположительно, они были застрелены из пистолета "Маузер" или "Браунинг". Пули обнаружили рядом.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общества. Руководитель экспедиции Сергей Баринов добавил, что находки будут переданы в Следственный комитет.

Экспедиция ищет в Сандармохе останки погибших в финских концлагерях бойцов Красной армии, воевавших с финнами в годы Великой Отечественной войны. В составе экспедиции - профессиональные археологи, антропологи и поисковики, военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны России.

Кстати, работали поисковики в Сандармохе и в прошлом году. По итогам экспедиции эксперты Следкома РФ провели экспертизу обнаруженных останков пяти тел, они были разного возраста и похоронены в одежде.

Эти итоги частично подтвердили предположение карельского историка Сергея Веригина о том, что в Сандармохе похоронены не только жертвы политических репрессий, но и советские военнопленные, погибшие в финских концлагерях в Медвежьегорском районе в годы Великой Отечественной войны.