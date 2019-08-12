В Петербурге гость на свадьбе устроил стрельбу из травмата

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга накануне во время проезда свадебного кортежа по Колпинскому шоссе раздались звуки выстрелов.

Бдительные граждане поделились этой информацией с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, напугавшие горожан звуки были слышны из открытого люка Land Rover.

Стрелявшим оказался 34-летний пассажир свадебного автомобиля, который для выражения эмоций применил травматическое оружие. На торжестве он был гостем.

Пистолет у мужчины изъяли, пострадавших от стрельбы не обнаружилось. Сейчас сотрудниками ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проводится проверка обстоятельств происшествия.